Всмотритесь в это лицо! Полиции нужна помощь в поиске 67-летней Галины

Сегодня утром обеспокоенные родственники сообщили, что вчера вечером около 19:00 из своего дома на улице Нийне в Хаапсалу ушла 67-летняя Галина. У нее нет с собой мобильного телефона и ее местонахождение неизвестно.

Полиция пообщалась с друзьями и знакомыми пропавшей, проверила различные места, куда она могла пойти, но, к сожалению, обнаружить Галину не удалось. Также неизвестно, во что была одета разыскиваемая, когда уходила из дома.