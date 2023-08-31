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Всмотритесь в это лицо! Полиции нужна помощь в поиске 67-летней Галины

Rus.Postimees
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Галина.
Галина. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит содействия в установлении местонахождения пропавшей в Хаапсалу 67-летней Галины.

Сегодня утром обеспокоенные родственники сообщили, что вчера вечером около 19:00 из своего дома на улице Нийне в Хаапсалу ушла 67-летняя Галина. У нее нет с собой мобильного телефона и ее местонахождение неизвестно.

Полиция пообщалась с друзьями и знакомыми пропавшей, проверила различные места, куда она могла пойти, но, к сожалению, обнаружить Галину не удалось. Также неизвестно, во что была одета разыскиваемая, когда уходила из дома.

Полиция просит всех, кто видел Галину или располагает информацией о ее местонахождении, звонить по номеру 112.

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