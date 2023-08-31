Банк Эстонии: быстрого восстановления экономики не предвидится

По его словам, относительно высокая степень связи Эстонии с Северными странами в секторе промышленности также может быть одной из причин того, что рецессия в Эстонии стране была более резкой, чем в других странах Центральной и Восточной Европы.

«Тот факт, что промышленный экспорт в направлении стран еврозоны развивался лучше, вероятно, свидетельствует, помимо прочего, о том, что предприятия пытаются продать часть своего экспорта в других странах Европы из-за слабости скандинавского рынка», - сказал экономист. Отчасти, по словам Оя, это также означает, что эффект подавления спроса, вызванный ростом процентных ставок, в Европе только начинает проявляться.

«В третьем и четвертом кварталах 2022 года ситуация в различных секторах экономики ухудшилась. В результате часть снижения годовых темпов экономического роста в ближайшее время будет статистически обращена вспять, и ожидается замедление темпов сокращения в годовом исчислении. В то же время собственные ожидания предприятий носят пессимистический характер, что не дает надежды на то, что экономика вернется к быстрому росту в ближайшие месяцы. В условиях, когда конкурентоспособность начала ухудшаться еще в прошлом году, трудно развивать бизнес на уже освоенных рынках, а для выхода на новые потребуется время», - пояснил Оя.