Банк Эстонии: быстрого восстановления экономики не предвидится

Спад экономики Эстонии в ближайшие кварталы замедлится, однако быстрого ее восстановления не предвидится, считает экономист Банка Эстонии Каспар Оя.
В четверг Департамент статистики сообщил, что во втором квартале валовой внутренний продукт (ВВП) страны сократился на 2,9% в годовом исчислении и на 0,2% по сравнению с первым кварталом, а поквартальный спад эстонской экономики продолжается уже шесть кварталов подряд.
По словам Оя, экономическая ситуация в Эстонии хуже средней, и предприятия оценивают возможности для бизнеса более негативно, чем прежде.
«Это говорит о том, что в настоящее время у предприятий имеются неиспользуемые производственные мощности, и если бы ситуация на внешнем рынке вновь стала благоприятной, то они смогли бы достаточно быстро увеличить объемы производства. Однако в такой ситуации ценовое давление ниже среднего, что, в свою очередь, должно сдерживать общий рост цен. Кроме того, спад в экономике означает, что на работу принимается меньше новых работников, поэтому в будущем безработица, скорее всего, будет расти», - говорится в переданном BNS пресс-релизе центробанка.
Каспар Оя отметил, что оборот в промышленном секторе снизился. Это связано не только со снижением спроса на эстонскую продукцию на рынках стран, не входящих в еврозону, но и с повышением курса евро и ростом стоимости эстонской продукции.
«Изменения валютного курса влияют на конкурентоспособность экспорта, так как сильный курс делает продукцию более дорогой для покупателей за пределами еврозоны. Поскольку Эстония - очень открытая экономика и около 40% стоимости, создаваемой предприятиями, идет на экспорт, промышленный сектор играет очень важную роль в экономике - он является основным источником экспорта товаров», - пояснил Оя.
По его словам, относительно высокая степень связи Эстонии с Северными странами в секторе промышленности также может быть одной из причин того, что рецессия в Эстонии стране была более резкой, чем в других странах Центральной и Восточной Европы.
«Тот факт, что промышленный экспорт в направлении стран еврозоны развивался лучше, вероятно, свидетельствует, помимо прочего, о том, что предприятия пытаются продать часть своего экспорта в других странах Европы из-за слабости скандинавского рынка», - сказал экономист. Отчасти, по словам Оя, это также означает, что эффект подавления спроса, вызванный ростом процентных ставок, в Европе только начинает проявляться.
«В третьем и четвертом кварталах 2022 года ситуация в различных секторах экономики ухудшилась. В результате часть снижения годовых темпов экономического роста в ближайшее время будет статистически обращена вспять, и ожидается замедление темпов сокращения в годовом исчислении. В то же время собственные ожидания предприятий носят пессимистический характер, что не дает надежды на то, что экономика вернется к быстрому росту в ближайшие месяцы. В условиях, когда конкурентоспособность начала ухудшаться еще в прошлом году, трудно развивать бизнес на уже освоенных рынках, а для выхода на новые потребуется время», - пояснил Оя.
По мнению Каспара Оя, правительство сталкивается с тем, каким образом стимулировать экономику через госбюджет. «Бюджетная политика последних лет привела к увеличению постоянных расходов государства, что означает, что правительство сталкивается с необходимостью сокращения расходов и повышения налогов. Стимулировать экономику в такой ситуации сложно. При сокращении бюджетного дефицита необходимо проанализировать влияние сокращения расходов на экономический рост Эстонии и поддержать восстановление экономики действиями, укрепляющими конкурентоспособность предприятий и экспорт», - рекомендовал экономист центробанка.