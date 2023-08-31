Почти три года колонии: пенсионерка приговорена к тюремному заключению за нападение с шариковой ручкой на полицейских

С учётом времени, которое Филонова провела под домашним арестом и в СИЗО, срок заключения в колонии составит один год и пять месяцев.

Обвинение требовало приговорить Филонову к трем годам лишения свободы.

Пенсионерка не признала вину. Ее адвокаты планируют обжаловать обвинительный приговор, сообщает издание Сибирь.Реалии (в России внесено в реестр иноагентов).

Полицейские Андрей Лаптев, Артур Сымбелов, Сергей Романов и Аюр Данзанов, на которых якобы напала Филонова, на оглашение приговора не пришли, сообщает издание «Люди Байкала».

Ранее сотрудники полиции утверждали, что пенсионерка при задержании их била, царапала, одному из полицейских она попала ручкой в лицо, а другому якобы сломала палец.

Осужденная на почти три года колонии Наталья Филонова, садясь в автозак после суда, процитировала строки Кондратия Рылеева: «Но где, скажи, когда была. Без жертв искуплена свобода?» [из поэмы «Наливайко» о руководителе казацкого восстания Северине Наливайко].

Приемного сына Филоновой отправили в детский дом

Наталья Филонова была задержана в сентябре 2022 года в Улан-Удэ на акции протеста против мобилизации. После задержания у нее дома провели обыск, в ходе которого Филонова якобы ударила одного из полицейских шариковой ручкой. По версии следствия, пенсионерка также «напала» на полицейских, когда ее везли в суд.

С ноября прошлого года Филонова находилась в СИЗО, а ее приемного сына, 16-летнего Владимира Алалыкина, у которого есть инвалидность, органы опеки забрали в детский дом в селе Баргузин в 250 км от Улан-Удэ. Родственникам Филоновой забрать ее приемного сына из детского дома не разрешили. В марте подростка не отпустили из детского дома на судебное заседание к его приемной матери.

Правозащитница Надежда Низовкина ранее сообщала, что в детском доме приёмный сын Натальи Филоновой подвергается избиениям и травле.