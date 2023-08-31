В отличие от Эстонии ВВП Латвии в первом полугодии вырос

При этом во втором квартале этого года по сравнению с предыдущим - первым кварталом, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии снизился на 0,3 процента.

В фактических ценах ВВП Латвии в первом полугодии этого года составил 19,3 млрд евро, в том числе во втором квартале - 10,17 млрд евро.

Наибольший рост общего размера оплаты труда работников произошел в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - на 27,2 процента, в группе оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов; транспортировки и хранения; услуг по проживанию и общественному питанию - на 15,9 процента и в отрасли информационно-коммуникационных услуг - на 15,3 процента. Заработная плата работников в сфере услуг выросла в среднем на 13,6 процента.

С эстонской экономикой все печальнее

В четверг Департамент статистики сообщил, что во втором квартале валовой внутренний продукт (ВВП) страны сократился на 2,9 процента в годовом исчислении и на 0,2 процента по сравнению с первым кварталом, а поквартальный спад эстонской экономики продолжается уже шесть кварталов подряд.

По словам Оя, экономическая ситуация в Эстонии хуже средней, и предприятия оценивают возможности для бизнеса более негативно, чем прежде.

«Это говорит о том, что в настоящее время у предприятий имеются неиспользуемые производственные мощности, и если бы ситуация на внешнем рынке вновь стала благоприятной, то они смогли бы достаточно быстро увеличить объемы производства. Однако в такой ситуации ценовое давление ниже среднего, что, в свою очередь, должно сдерживать общий рост цен. Кроме того, спад в экономике означает, что на работу принимается меньше новых работников, поэтому в будущем безработица, скорее всего, будет расти», - говорится в переданном BNS пресс-релизе центробанка.