В Таллинне после ремонта частично открываются для движения три перекрестка

Полоса с реверсивным движением на улице Гонсиори будет отведена для движения в направлении центра города, а движение на улицах Рауа и Кундери будет направлено из центра.

Руководитель Таллиннского департамента транспорта Индрек Гайлан пояснил, что, согласно первоначальному плану, временная организация дорожного движения будет действовать до 15 сентября, когда планируется открыть движение на перекрестке улицы Пронкси и Тартуского шоссе.

«Мы хотим открыть этот перекресток для движения автотранспорта при первой возможности, однако время открытия зависит от скорости затвердевания бетона. На перекрестке установлены специальные датчики, которые следят за обстановкой и как только условия позволят, движение будет открыто», - пояснил Гайлан.

Для проезда к Кесклиннаской русской гимназии и Таллиннской 21-й школе рекомендуется воспользоваться маршрутами через улицы Гонсиори, Пронкси и Кундери или через Гонсиори, Пронкси и Рауа.

Город намерен открыть улицу Пронкси для движения как можно скорее, однако в связи с нанесением последнего слоя асфальта в районе могут вводиться дополнительные временные изменения в организации дорожного движения по будням с 19 часов до 7 часов утра следующего дня, а также в выходные дни.

В дневное время на участке открыто по одной полосе движения в каждом направлении. Участников движения просят следовать знакам. Приносим извинения за возможное беспокойство в связи с ночным шумом, который может возникнуть во время работ.

Для того, чтобы общественный транспорт мог работать наилучшим образом, с 1 сентября в центре города на перекрестках с наиболее сложным движением будут работать регулировщики, они будут помогать в организации дорожного движения по будням с 8:00 до 11:00 и с 14:00 до 18:30.