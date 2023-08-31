Финляндия одержала первую победу на чемпионате мира по баскетболу

Сборная Финляндии была сильнее соперника во всех четвертях. Первая четверть закончилась со счетом 28:16 в пользу финнов, к большому перерыву преимущество финской команды уже выражалось в счете 54:39.

Лучшим игроком в составе сборной Финляндии в итоге довольно неожиданно оказался Лаури Маркканен. Он провел на площадке 27 минут и набрал 34 очка, сделав 9 подборов и один результативный пас. Самым же результативным игроком в составе сборной Кабо-Верде стал набравший 17 очков Иван Алмейда, прекрасно знакомый эстонским любителям баскетбола по выступлениям за таллиннский клуб «Калев/Крамо» в сезоне 2018/2019 годов.

Если сборная Кабо-Верде на групповой стадии сумела обыграть венесуэльцев, то финны в своей подгруппе проиграли все матчи (Австралии, Японии и Германии). Сегодняшняя победа оказалось для финнов очень важной, потому что она позволила им сделать большой шаг к участию в олимпийской квалификации.