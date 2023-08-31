Зеленский заявил об успешном применении дальнобойного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном применении ВСУ дальнобойного оружия, в результате чего, по его словам, была поражена цель на расстоянии в 700 километров, сообщает «Радио свобода».
Зеленский сказал об этом на ежедневном селекторном заседании, на котором, в частности, был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на поле боя и доклад представителей Министерства стратегических отраслей промышленности.
«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах», - написал Зеленский в соцсетях, сообщая о заседании. Никакие другие подробности президент Украины не привел. О какой цели идет речь – неясно, но информация появилась спустя немногим более суток после атаки дронов на аэропорт в Пскове. Этот город находится приблизительно в 800 километрах от территории Украины.
На территории атакованного в Пскове в ночь на 30 августа аэродрома размещаются военные и гражданские самолеты. После ударов с применением дронов там возник пожар. По разным оценкам, были повреждены от двух до шести военно-транспортных самолетов Ил-76. Местное МЧС подтвердило, что загорелись самолеты, но не уточнило их количество.