Зеленский заявил об успешном применении дальнобойного оружия

Зеленский сказал об этом на ежедневном селекторном заседании, на котором, в частности, был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на поле боя и доклад представителей Министерства стратегических отраслей промышленности.

«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах», - написал Зеленский в соцсетях, сообщая о заседании. Никакие другие подробности президент Украины не привел. О какой цели идет речь – неясно, но информация появилась спустя немногим более суток после атаки дронов на аэропорт в Пскове. Этот город находится приблизительно в 800 километрах от территории Украины.