Большой обзор: каким был рынок недвижимости в первом полугодии 2023 года

Так как рынок в целом является более пассивным, чем год назад, количество остающихся непроданными квартир растет. В связи с общим подорожанием стоимости жизни продавцы пока не готовы снижать цены, и по сравнению с 2022 годом цена квадратного метра по сделкам с квартирами в более крупных городах увеличилась.

Больше всего квартир предлагается в Таллинне: статистика за шесть месяцев показывает, что в течение одного месяца потенциальные покупатели ознакомились с более чем 4300 объявлениями о продаже квартир, расположенных в Таллинне. Каждый месяц на портале Kinnisvara24 размещается примерно в два раза больше объявлений о продаже квартиры, чем в этот же период прошлого года.

Больше всего на продажу предлагается двухкомнатных и трехкомнатных квартир – на их долю приходится около 70% предложений по продаже квартир в Таллинне. По сравнению с первой половиной 2022 года количество предложений по продаже двух- и трехкомнатных квартир в этом году выросло, соответственно, на 44% и 59%. Несколько меньше увеличилось количество объявлений о продаже однокомнатных, четырехкомнатных и еще больших по площади квартир.