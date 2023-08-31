Завтра вступает в силу Закон об оценке благонадежности иностранных инвестиций

С 1 сентября 2023 вступает в силу Закон об оценке благонадежности иностранных инвестиций, который устанавливает обязанность получения разрешения на иностранные инвестиции, а также регулирует условия и порядок проведения оценки благонадежности иностранных инвестиций. Об этом сообщила пресс-служба Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

Разрешение на иностранные инвестиции потребуется для сделки или завершения связанной с ней сделки после 1 сентября. Речь идет о ситуациях, когда инвестор, не входящий в ЕС, приобретает контроль, активы или значительную долю акций в компании, работающей в экономической сфере и в определенных секторах, важных для безопасности и общественного порядка Эстонии, или контролирующей критически важную инфраструктуру.

Достоверность иностранных инвестиций, их влияние на безопасность и общественный порядок, а также потенциальные риски будут оцениваться в каждом конкретном случае с учетом контекста и обстоятельств конкретной сделки с иностранными инвестициями.

«Оценка надежности иностранных инвестиций является одним из невоенных превентивных и сдерживающих инструментов обеспечения экономической безопасности, предотвращения, сдерживания и смягчения вмешательства в суверенитет Эстонии через экономику. Для предотвращения этой угрозы важно обеспечить независимость стратегических секторов экономики и выяснить происхождение инвестиций в этих секторах, сохраняя при этом привлекательность Эстонии как открытой инвестиционной среды и места назначения иностранных инвестиций, предлагающих конкурентные преимущества», - пояснил Мадис Остра, эксперт по оценке надежности иностранных инвестиций TTJA.

Также эксперт добавил: «Мы провели тщательную подготовку к вступлению закона в силу и полностью готовы к приему заявлений на получение разрешения на иностранные инвестиции с 1 сентября».