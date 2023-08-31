Фото ⟩ Временное снижение цен на топливо привело к ажиотажу на заправках

Две сети АЗС, Circle K и Alexela, объявили, что сегодня на несколько часов снизят цену на топливо на 15 центов за литр. При предъявлении карты клиента добавляется дополнительная скидка.
Новость о снижении цены литра топлива стала причиной автомобильных очередей на заправочных станциях уже к двум часам дня. Согласно рекламной кампании, на заправках Circle K можно заправиться топливом по сниженной цене с 14:00 до 17:00. Alexela обещала снизить цену начиная с 13:30.
После обеда очереди выстроились почти на каждой заправке Alexela и Circle K.