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Фото ⟩ Временное снижение цен на топливо привело к ажиотажу на заправках

Эйли Арула
, журналист
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Две сети АЗС, Circle K и Alexela, объявили, что сегодня на несколько часов снизят цену на топливо на 15 центов за литр. При предъявлении карты клиента добавляется дополнительная скидка.

Новость о снижении цены литра топлива стала причиной автомобильных очередей на заправочных станциях уже к двум часам дня. Согласно рекламной кампании, на заправках Circle K можно заправиться топливом по сниженной цене с 14:00 до 17:00. Alexela обещала снизить цену начиная с 13:30.

После обеда очереди выстроились почти на каждой заправке Alexela и Circle K.

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