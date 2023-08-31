В Эстонском музее природы работает необычная выставка

До конца октября в Эстонском музее природы можно ознакомиться с выставкой «Люди ковра» пярнуского фотографа-натуралиста Эймара Кулля. Эта выставка является специальной премией Эстонского музея природы за работу, представленную Куллем на фотоконкурсе журнала Eesti Loodus 2022 года.
Эстонский музей природы отметил сделанную Эймарой Куллем фотографию ногохвостки именно потому, что она предоставляет возможность ближе познакомиться с самыми маленькими существами.
«Мир насекомых особенный, - говорит автор выставки Эймар Кулль. – Когда познакомишься с насекомыми получше, их проще поймать в объектив, потому что ты уже знаешь, как они могут себя вести».
Выставка называется «Люди ковра». Это и название детской книжки английского писателя Терри Пратчетта, которую очень любит фотограф.
Выставка состоит из тринадцати макрофотографий, на которых запечатлены разнообразные маленькие и совсем крошечные насекомые. К каждой фотографии автор написал короткую историю о том, как она была сделана, а энтомологи Эстонского музея природы Уно Роозилехт и Ааре Линдт дополнили фотографии настоящими насекомыми – такая экспозиция дает зрителю уникальную возможность одновременно рассмотреть фотографии и насекомых в их реальном размере.
Выставка «Люди ковра» проходит в лестничной галерее Эстонского музея природы на улице Лай, 29а и ее можно посетить по музейному билету.