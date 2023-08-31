В Эстонском музее природы работает необычная выставка

Эстонский музей природы отметил сделанную Эймарой Куллем фотографию ногохвостки именно потому, что она предоставляет возможность ближе познакомиться с самыми маленькими существами.

«Мир насекомых особенный, - говорит автор выставки Эймар Кулль. – Когда познакомишься с насекомыми получше, их проще поймать в объектив, потому что ты уже знаешь, как они могут себя вести».

Выставка называется «Люди ковра». Это и название детской книжки английского писателя Терри Пратчетта, которую очень любит фотограф.

Выставка состоит из тринадцати макрофотографий, на которых запечатлены разнообразные маленькие и совсем крошечные насекомые. К каждой фотографии автор написал короткую историю о том, как она была сделана, а энтомологи Эстонского музея природы Уно Роозилехт и Ааре Линдт дополнили фотографии настоящими насекомыми – такая экспозиция дает зрителю уникальную возможность одновременно рассмотреть фотографии и насекомых в их реальном размере.