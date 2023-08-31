Отъезд молодых людей из Эстонии обычно не является решением на всю жизнь

Зачастую до окончания стипендии, учебы или трудового договора, следует из исследования Тартуского университета, проведенного по заказу Министерства иностранных дел. В исследовании проанализированы отъезд молодых людей из Эстонии и причины их возвращения.

Исследование показывает, что возвращение молодежи тесно связано с мотивами эмиграции. Например, молодые люди, уезжающие по экономическим или семейным причинам, вряд ли свяжут свое будущее с Эстонией, а те, кто уезжает с целью образования, профессионального развития или путешествия, с большей вероятностью возвращаются домой. Исследование также показало, что русскоязычные молодые люди реже возвращается в Эстонию, чем эстонцы.

На возвращение в Эстонию больше всего влияют предложения о работе здесь, суммы заработной платы, которые эквивалентны зарплатам, заработанным за границей. Кроме того, на решение многих молодых людей влияют оставшиеся в Эстонии друзья и домашняя культура.

Однако на решение остаться за границей в первую очередь влияют лучшие предложения о работе и социальные гарантии, а также семейные обстоятельства. Исследование также показало, что как репатрианты, так и эстонцы, находящиеся за рубежом, в основном поддерживают отношения с Эстонией: пользуются дигитальными услугами, а также потребляют эстонские медиаканалы.

«Зарубежный опыт молодых людей очень полезен для Эстонии и может способствовать инновациям и позитивным социальным изменениям. Поэтому международный опыт молодых людей необходимо активно поддерживать, принимая во внимание опыт работы, полученный за рубежом, а также вовлекая иностранную молодежь в общественные дискуссии в Эстонии. Это не только помогает укреплять связи между молодыми людьми и Эстонией, но и способствует вкладу в наше общество», – сказала одна из соавторов исследования, Терье Тоомисту.

«Было очень приятно услышать, что по данным опроса около 80 процентов опрошенных молодых людей чувствуют себя эстонцами и считают важной свою эстонскую идентичность. Это хорошая основа для продвижения вперед с конкретными мерами, которые поддержат молодых людей в их решении вернуться в Эстонию или внести свой вклад в развитие эстонского общества другими способами», - сказала дипломатический представитель Марин Мыттус.