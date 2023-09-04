МНЕНИЕ ⟩ Русская культура может стать оружием в борьбе с варварством

Национальная (этнонациональная) идентичность и гражданская (наднациональная) идентичность не совпадают и не отрицают друг друга, но предполагают: человек вправе осознавать себя представителем русского народа, говорить на родном языке, любить и развивать свою культуру; человек также вправе быть гражданином эстонского государства, соблюдать его законы, уважать другие народы и их культуры как равноправные. Эти две идентичности не просто сосуществуют, они равноценны и необходимы в государстве, в котором идет процесс консолидации представителей разных народов на основе равноправного сотрудничества.

Поэтому быть русским по национальности и быть гражданином Эстонской республики или даже гражданином Российской Федерации не противоречит друг другу, но предполагает: оставаясь русским по национальности, можно быть не только лояльным государству, но и патриотом страны проживания, любить ее, заботиться о ней, принимать деятельное участие в ее развитии.

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