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М-ВЫБОРЫ ⟩ Советник министра: честное голосование со смартфона гарантировано!

В безопасность инвестирован 1 млн евро
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Риски: приложения-подделки и задержка обновлений
  • В безопасность м-выборов инвестирован 1 млн евро
  • К внедрению выборов в смартфоны всё готово

Голосование на выборах в Европарламент 2024 года предложено перевести в мобильные телефоны. Как нивелировать риски при внедрении выборов в смартфоны?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире советник министра экономики и инфотехнологий Алексей Яшин (Ээсти 200). Глава этого ведомства Тийт Рийсало недавно предложил кабинету министров узаконить м-выборы.

Выдержки из беседы:

– Почему глава Минэкономики и инфотехнологий Тийт Рийсало (Ээсти 200) решил форсировать эту тему?

– Сейчас самое удачное время для того, чтобы довести процесс до конца: уже проведено тестирование и создан прототип к этим выборам.

За оставшиеся девять месяцев до выборов будет возможность устранить все недостатки и усовершенствовать прототип до уровня мобильного приложения, которое все жители Эстонии смогут сначала протестировать, высказать при желании свое мнение и впоследствии воспользоваться им на выборах.

– Насколько вероятно, что судьба евромандатов будет решаться в том числе м-голосами?

– Министерство экономики и инфотехнологий уверено на 95%, что к евровыборам появится возможность проголосовать с помощью мобильного телефона. Сейчас на всех уровнях подтверждено, что с этим планом можно двигаться дальше.

– Тем более, что на разработку мобильного приложения для м-выборов потрачен уже почти миллион евро…

– Да, поскольку остро стоит вопрос кибербезопасности. В Эстонии многие государственные и частные услуги давно предоставляются в компьютерах и мобильных телефонах, на кибербезопасность тратится много времени и ресурсов. Миллион был инвестирован в создание надежной защиты.

– Какие основные риски сопутствовали внедрению м-выборов?

– Основные риски связаны с тем, что программу нужно скачать из магазинов приложений, которые не принадлежат ни эстонскому, ни любому другому государству. Возникает вопрос, как быстро туда удастся загрузить обновление приложений, возможен ли доступ к аудиту этих приложений и блокированию имитаций приложений (подделокприм.ред.), которые могут ввести избирателей в заблуждение и заставить их поделиться своими личными данными с третьими лицами.

Эти проблемы мы обсуждали с представителями материнских фирм Android и Apple, более года прорабатывались все аспекты. Они очень заинтересованы в сотрудничестве с Эстонским государством, потому что для них это тоже история успеха: через их магазины приложений в технически развитых странах появится возможность голосовать.

– Какие из рисков удалось нивелировать?

– Эстонскому государству будет предоставлена возможность в срочном порядке загружать обновления. Кроме того, будет разработан протокол, который позволит блокировать приложения-подделки.

– Электронные выборы были опробованы 18 лет назад. Эстония стала первой в мире страной, применившей на местных выборах 2005 года э-голосование. Почему мы так долго готовились к внедрению м-выборов?

– Пять-десять лет назад вопрос м-выборов так остро еще не стоял, поскольку не было большого спроса. На данный момент в Эстонии насчитывается около 2 млн девайсов с SIM-картами и более 700 000 пользователей мобильных телефонов. Мы находимся на пике использования мобильных устройств.

По результатам минувших выборов в парламент, которые выпали на весенние школьные каникулы, видно, что у людей, уехавших в отпуска, не было возможности проголосовать (они оставили дома компьютеры, считыватели ID-карты и т.д.). К 2023 году человек привык к тому, что многие операции и функции доступны в мобильных телефонах. Настало время внедрить выборы в смартфоны.

– Кого вы надеетесь привлечь к м-голосованию?

– Помимо отпускников, уехавших за границу, м-голосованием сможет воспользоваться любой желающий. Мы работаем над тем, чтобы появилась возможность идентификации личности с помощью Smart-ID.

Расширение возможностей для голосования, по всей видимости, привлечет к выборам более молодой сегмент избирателей, а также людей среднего возраста, которые привыкли решать банковские и другие вопросы с помощью мобильного телефона. Полагаю, что активность избирателей возрастет.

– Каких взглядов может придерживаться м-избиратель? Кому он скорее всего симпатизирует? Например, в успехе Партии реформ, как известно, большое значение имеют электронные голоса…

– Не только. Ээсти 200, социал-демократы и зеленые тоже получают голоса электронным путем. Вопрос стигматизации электронных выборов встает аккурат после подсчета голосов, когда определенные партии не получают ожидаемого результата за счет электронных голосов. Странно было бы надеяться, что те, кто агитируют против э-выборов, получали бы электронные голоса от своего избирателя.

– В ночь после выборов все могли наблюдать, насколько кардинально изменилась картина после подсчета электронных голосов в пользу Партии реформ…

– В предыдущие годы такой полемики не возникало, поскольку электронные голоса подсчитывались в самом начале (а не в конце, как на этот разприм. ред.), и потом к этому добавлялись результаты с избирательных участков.

Я бы сделал акцент на присутствии международных избирателей. Внутри нашей страны созданы сильные и разнообразные механизмы сдерживания и противовесов. Вопрос заключается в том, кто находится у власти и какова эта власть по своей сути. Если власть открыта и демократична, что признается и международным сообществом, внешними и внутренними наблюдателями, то нет разницы, из чего складывается результат – из бюллетеней на избирательном участке или м-голосов.

В более авторитарной стране, где не работают суды и не допускаются к выборам международные наблюдатели, возникает больше вопросов. Создается ситуация, при которой, как бы ни голосовало население, возникают риски подделки и вброса голосов. В нашем случае речь идет об открытости Эстонии и высокой оценке выборов со стороны экспертов.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: голосовать по мобильному – выгодно и надежно?
Студия Postimees: голосовать по мобильному – выгодно и надежно? Фото: Eero Vabamägi
  • Э-выборы были введены 18 лет назад. Почему Эстония так долго готовилась к внедрению м-выборов?
  • Какие основные риски сопутствуют внедрению м-выборов?
  • Сколько из них удалось нивелировать?
  • Кто предпочтет м-голосование избирательным участкам?
  • Удастся ли увеличить активность избирателей?
  • Каких взглядов может придерживаться м-избиратель?
  • Будет ли создана более надежная система, чем э-голосование?
  • Разрешимы ли все проблемы к выборам 2024 года?
  • Придется ли менять законы, чтобы легализовать м-выборы?
  • Нужна ли общественная дискуссия на данную тему?
  • Будет ли учитываться мнение скептиков?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Riani 

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