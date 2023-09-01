М-ВЫБОРЫ ⟩ Советник министра: честное голосование со смартфона гарантировано!

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире советник министра экономики и инфотехнологий Алексей Яшин (Ээсти 200). Глава этого ведомства Тийт Рийсало недавно предложил кабинету министров узаконить м-выборы.

Выдержки из беседы:

– Почему глава Минэкономики и инфотехнологий Тийт Рийсало (Ээсти 200) решил форсировать эту тему?

– Сейчас самое удачное время для того, чтобы довести процесс до конца: уже проведено тестирование и создан прототип к этим выборам.

За оставшиеся девять месяцев до выборов будет возможность устранить все недостатки и усовершенствовать прототип до уровня мобильного приложения, которое все жители Эстонии смогут сначала протестировать, высказать при желании свое мнение и впоследствии воспользоваться им на выборах.

– Насколько вероятно, что судьба евромандатов будет решаться в том числе м-голосами?

– Министерство экономики и инфотехнологий уверено на 95%, что к евровыборам появится возможность проголосовать с помощью мобильного телефона. Сейчас на всех уровнях подтверждено, что с этим планом можно двигаться дальше.

– Тем более, что на разработку мобильного приложения для м-выборов потрачен уже почти миллион евро…

– Да, поскольку остро стоит вопрос кибербезопасности. В Эстонии многие государственные и частные услуги давно предоставляются в компьютерах и мобильных телефонах, на кибербезопасность тратится много времени и ресурсов. Миллион был инвестирован в создание надежной защиты.

– Какие основные риски сопутствовали внедрению м-выборов?