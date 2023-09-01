Голосование на выборах в Европарламент 2024 года предложено перевести в мобильные телефоны. Как нивелировать риски при внедрении выборов в смартфоны?
М-ВЫБОРЫ ⟩ Студия Postimees: голосовать по мобильному – выгодно и надежно?
13:00 советник министра Тийта Рийсало
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник министра экономики и инфотехнологий Алексей Яшин (Ээсти 200). Глава этого ведомства Тийт Рийсало недавно предложил кабинету министров узаконить м-выборы. Смотрите интервью в 13:00!
- Э-выборы были введены 18 лет назад. Почему Эстония так долго готовилась к внедрению м-выборов?
- Какие основные риски сопутствуют внедрению м-выборов?
- Сколько из них удалось нивелировать?
- Кто предпочтет м-голосование избирательным участкам?
- Удастся ли увеличить активность избирателей?
- Каких взглядов может придерживаться м-избиратель?
- Будет ли создана более надежная система, чем э-голосование?
- Разрешимы ли все проблемы к выборам 2024 года?
- Придется ли менять законы, чтобы легализовать м-выборы?
- Нужна ли общественная дискуссия на данную тему?
- Будет ли учитываться мнение скептиков?