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М-ВЫБОРЫ ⟩ Студия Postimees: голосовать по мобильному – выгодно и надежно?

13:00 советник министра Тийта Рийсало
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Голосование на выборах в Европарламент 2024 года предложено перевести в мобильные телефоны. Как нивелировать риски при внедрении выборов в смартфоны?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник министра экономики и инфотехнологий Алексей Яшин (Ээсти 200). Глава этого ведомства Тийт Рийсало недавно предложил кабинету министров узаконить м-выборы. Смотрите интервью в 13:00!

  • Э-выборы были введены 18 лет назад. Почему Эстония так долго готовилась к внедрению м-выборов?
  • Какие основные риски сопутствуют внедрению м-выборов?
  • Сколько из них удалось нивелировать?
  • Кто предпочтет м-голосование избирательным участкам?
  • Удастся ли увеличить активность избирателей?
  • Каких взглядов может придерживаться м-избиратель?
  • Будет ли создана более надежная система, чем э-голосование?
  • Разрешимы ли все проблемы к выборам 2024 года?
  • Придется ли менять законы, чтобы легализовать м-выборы?
  • Нужна ли общественная дискуссия на данную тему?
  • Будет ли учитываться мнение скептиков?
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