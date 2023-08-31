Четверо финских экстремистов обвиняются в планировании террористических атак

Группа, действовавшая в Лахти, планировала убивать людей и дестабилизировать общество нападениями с использованием самодельного оружия. «Обвиняемые подозреваются в подготовке вооруженного конфликта на почве расистских убеждений», - заявила прокуратура.

В заявлении говорится, что дело касается использования огнестрельного оружия в террористических целях. В июле финская полиция объявила, что подозревает троих мужчин в возрасте 20-30 лет и одного старше 60 лет в формировании «радикальной ультраправой группы». Группа изготавливала огнестрельное оружие в арендованном гараже и предлагала онлайн-обучение и информацию по изготовлению оружия с помощью 3D-принтера. По данным полиции, преступления произошли в 2022-2023 годах.

Полицейские, выследившие группу, во время обыска изъяли распечатанное на 3D-принтере оружие, ряд деталей оружия, 1500 патронов, подходящих к этому оружию, и принтеры. Кроме того, были обнаружены три теплицы для выращивания каннабиса. Подозреваемые были задержаны осенью 2022 года, но отпущены до начала судебных заседаний.