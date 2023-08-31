Лукашенко отказался выводить боевиков ЧВК «Вагнер» из Беларуси

Правитель Беларуси назвал необоснованным призыв глав МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии вывести вагнеровцев из его страны. Министры четырех стран пригрозили Минску полностью закрыть границу, передает DW.
Правитель Беларуси Александр Лукашенко отказался выводить боевиков российской ЧВК «Вагнер» из своей страны. Соответствующие призывы властей Польши и государств Балтии он назвал «необоснованными и глупыми». Кроме того, на заседании Совета безопасности Беларуси в четверг, 31 августа, Лукашенко обвинил соседние страны ЕС в увеличении бюджетов на оборону и стягивании к границе с Беларусью «крупных воинских формирований».
«Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран», цитирует БелТА слова Лукашенко.
Польша и балтийские страны призвали Лукашенко вывести вагнеровцев из страны
Министры внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в совместном заявлении по итогам встречи в Варшаве 28 августа призвали власти в Минске немедленно вывести из Беларуси дислоцированных там российских наемников, а также отправить нелегальных мигрантов, находящихся в приграничных районах, в их страны исхода. Они предупредили, что в случае инцидента на границе с применением оружия либо масштабного наплыва мигрантов все пункты пропуска на границе с Беларусью будут закрыты.
В тот же день один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко, сославшись на свои источники, сообщил о выдаче боевикам ЧВК «Вагнер» в Беларуси новых паспортов. Документы с измененными именами и фамилиями выдают «вагнеровцам» уже около месяца, заявил он в интервью польскому агентству PAP. По словам Латушко, такая практика может быть связана с подготовкой диверсий и терактов. По его информации, в Беларуси остаются несколько тысяч боевиков ЧВК, при этом у Александра Лукашенко отсутствуют достаточные финансовые ресурсы, чтобы содержать их большое число. Поэтому одна часть из них отправится в Африку, другая подпишет контракты с Минобороны РФ, а остальные уволятся либо останутся в Беларуси, предположил Латушко.
В связи с сообщениями о присутствии в Беларуси большого числа боевиков ЧВК «Вагнер», приехавших туда после неудавшегося мятежа основателя частной военной компании Евгения Пригожина, граничащие с Беларусью страны ЕС закрывают погранпереходы на общей границе и усиливают группировки войск в пограничных регионах. В частности, Литва в августе закрыла два из шести автомобильных пропускных пунктов. Гибель Пригожина при крушении его самолета над Тверской областью, произошедшая 23 августа, не повлияет на планы Польши и балтийских стран, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.