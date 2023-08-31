Русский неонацист и один из лидеров группировки «Русич» Ян Петровский просит политубежища в Финляндии. Украина обвиняет его в совершении военных преступлений в Донецкой и Луганской областях в 2014–2015 годах и требует его экстрадиции, пишет «Новая газета. Европа».
Нацист, садист и военный преступник: история лидера группировки «Русич» Яна Петровского, желающего получить политубежище в Финляндии
О задержании Яна Петровского стало известно 25 августа. Согласно сообщению российского посольства, Петровского, также известного как Воислав Торден или Великий Славян, еще 20 июля на основании миграционного законодательства задержали в Финляндии при попытке вылететь в Ниццу из аэропорта Хельсинки-Вантаа. Сначала его поместили в центр временного размещения. Однако спустя месяц перевели в тюрьму в городе Вантаа.
«23 августа 2023 года полиция информировала посольство об изменении В. И. Тордену меры пресечения с его переводом в тюрьму города Вантаа в связи с запросом украинской стороны о его задержании для дальнейшей экстрадиции по уголовному делу. Только тогда стало известно, что В. И. Торден ранее носил фамилию Петровский», - говорится в сообщении посольства РФ в Финляндии.
После перевода из миграционного центра в тюрьму Петровский запросил политубежище в Финляндии, сообщает телерадиоканал Yle. Соратники Петровского утверждают, что тому в Украине грозит едва ли не пожизненный срок.
ДШРГ «Русич» заявила, что, пока их товарища не выдадут России, группировка прекращает выполнение боевых задач.
«Захотели ушли, захотели пришли. Контракты давно кончились, свои обязательства за его время мы выполнили (а свыше оговореной нормы мы никому не обязаны)», - говорится в телеграм-канале «Русича» [орфография и пунктуация сохранены - прим. ред.]
Что же это за подразделение, которое гуляет через линию фронта само по себе? «Новая газета Европа» рассказывает, кто такой Ян Петровский и чем известна ДШРГ «Русич».
«Убивать необходимо медленно»
О диверсионно-штурмовой разведывательной группе (ДШРГ) «Русич» стало известно летом 2014 года: это соединение, состоящее из русских националистов, участвовало в боях в Донбассе на стороне «ДНР» и «ЛНР». В открытых источниках есть информация о том, что в «Русиче» воевали сотрудники спецназа ФСКН РФ «Гром» [ныне - отряд специального назначения (ОСН) «Гром», находящийся в подчинении МВД России. - Прим. ред.]. В частности, на фотографиях «Русича» были опознаны бойцы «Грома» - выходцы из Санкт-Петербурга братья Константин и Борис Воеводины. Известно, что оба брата придерживаются националистических взглядов.
«Русич» находился в оперативном подчинении одного из лидеров сепаратистов и министра обороны «ЛНР» Александра Беднова («Бэтмена»). Вместе с группой быстрого реагирования (ГБР) «Бэтмен» «Русич» был задействован в сражениях за Луганский аэропорт, в столкновениях у населенных пунктов Счастье и Станица Луганская. Бойцы «Бэтмена» и «Русича» делили тяготы и радости (весьма сомнительные) этой страшной войны.
Так, например, 5 сентября 2014 года бойцы «Русича» у поселка Цветные Пески в Луганской области совместно с ГБР «Бэтмена» устроили засаду на колонну украинского территориального батальона «Айдар». В результате погибли десятки украинских военнослужащих.
36-летний Ян Петровский получил известность именно после публикации видео и фотографий с места засады на «айдаровцев». Ян и неонацист Алексей Мильчаков (с позывными «Серб» и «Фриц»), сооснователь группировки «Русич», фотографировались рядом с горящими телами украинских солдат.
О диверсионно-штурмовой разведывательной группе (ДШРГ) «Русич» стало известно летом 2014 года: это соединение, состоящее из русских националистов, участвовало в боях в Донбассе на стороне «ДНР» и «ЛНР». В открытых источниках есть информация о том, что в «Русиче» воевали сотрудники спецназа ФСКН РФ «Гром» [ныне - отряд специального назначения (ОСН) «Гром», находящийся в подчинении МВД России. - Прим. ред.]. В частности, на фотографиях «Русича» были опознаны бойцы «Грома» - выходцы из Санкт-Петербурга братья Константин и Борис Воеводины. Известно, что оба брата придерживаются националистических взглядов.
«Русич» находился в оперативном подчинении одного из лидеров сепаратистов и министра обороны «ЛНР» Александра Беднова («Бэтмена»). Вместе с группой быстрого реагирования (ГБР) «Бэтмен» «Русич» был задействован в сражениях за Луганский аэропорт, в столкновениях у населенных пунктов Счастье и Станица Луганская. Бойцы «Бэтмена» и «Русича» делили тяготы и радости (весьма сомнительные) этой страшной войны.
Так, например, 5 сентября 2014 года бойцы «Русича» у поселка Цветные Пески в Луганской области совместно с ГБР «Бэтмена» устроили засаду на колонну украинского территориального батальона «Айдар». В результате погибли десятки украинских военнослужащих.
36-летний Ян Петровский получил известность именно после публикации видео и фотографий с места засады на «айдаровцев». Ян и неонацист Алексей Мильчаков (с позывными «Серб» и «Фриц»), сооснователь группировки «Русич», фотографировались рядом с горящими телами украинских солдат.
Уже тогда, воюя на Донбассе, Великий Славян отрезал пленным уши, называя их своими «трофеями», фотосвидетельства этих пыток также можно найти в сети. Помимо этого, LifeNews публиковал видео, в котором Петровский вырезал на щеке еще живого украинского военного знак коловрат, после чего убил его.
- В первых же боестолкновениях выяснилось, что в «Русиче» собрались патологически кровожадные люди, - рассказывает «Новой-Европа» на условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией в «Народной милиции ЛНР». - Они пытали пленных огнем, вырезали на их лицах лезвиями неоязыческие символы и руны. После допросов украинцев обычно казнили. Причем такое обращение с неприятелем возводилось в идеологию.
Командир ДШРГ Алексей Мильчаков, по прозвищу «Фриц», открыто заявлял, что захваченных в плен солдат нужно убивать, причем если есть время, то делать это необходимо медленно.
В совершении военных преступлений Петровский и сам, не стыдясь, признавался в разошедшемся в социальных сетях видео, где он вместе с Мильчаковым говорит по скайпу. Видео разговора передал «Украинской правде» один из бойцов батальона «Айдар». Он фиксировал на видеокамеру телефона скайп-беседу своей коллеги с позывным «Валькирия» и Мильчакова, которого «Валькирия» выманила на дискуссию через социальную сеть Вконтакте.
«Потом поехало еще два БТРа. И выстрелом в лобовое водилу убило, и он съехал в кювет. И Славян с человеком, по факту втроем, его раз..али», - говорит на видео Мильчаков, затем переводит камеру на Петровского, который подтверждает все сказанное: «Шесть человек раненых вылезли - всех добили, никого не оставили в живых».
«Война - это мое»
Ян Петровский родился в 1987 году и до 2004, до собственного шестнадцатилетия, жил в Иркутске. Но затем его мать вышла замуж за норвежца и переехала к нему в Тенсберг. Сын поехал с ней и скоро получил в Норвегии вид на жительство.
Там же, в Норвегии, Петровский активно увлекся идеями неонацизма. В Осло он работал в тату-студии True Metal, которая, по словам норвежского журналиста Джона Фэрсета, занимающегося радикальными движениями, считалась «регулярным местом встречи группы неонацистов из Восточной Европы, увлекающихся оружием».
В 2005 году, пока Ян Петровский тусовался с норвежскими нацистами, в Санкт-Петербурге к аналогичным взглядам пришел Алексей Мильчаков. Парню на тот момент было всего 15. Уже в 2009 году Мильчаков с товарищами смогли организовать «тренировочную базу», из которой потом и вышла ДШРГ «Русич». В 2012 Алексей пошел в армию, служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. В том же году Мильчаков получил широкую известность благодаря фото, выложенному в его аккаунте ВК. На этих фотографиях он отрезает живой собаке голову, а затем съедает животное.
Жизнь в Норвегии у Петровского разладилась в 2010-м, когда сотрудники правоохранительных органов совершили рейд на тату-салон, где тот работал. Местные СМИ тогда писали, что полиция Осло нашла группу российских неонацистов, вооруженных пятью пистолетами и револьверами, дробовиком, боеприпасами и поддельными документами на имя норвежских военнослужащих. Петровский был задержан, его отпустили спустя месяц.
После этого Славян стал чаще ездить в Россию, где и познакомился с Мильчаковым.
В декабре 2020 года Алексей Мильчаков дал интервью создателю националистического интернет-издания «Спутник и погром» Егору Просвирнину. На протяжении полутора часов они обсуждали то, как «Русич» образовался, что делал на территории Украины, политические взгляды Алексея Мильчакова и его отношение к убийствам.
«Я получил [в армии] навыки, которые захотелось использовать в реальности. И благо Донбасс 2014 года дал мне такую прекрасную возможность. И с этого начался путь “Русича” как подразделения. Участвовали в боевых действиях с июня 2014 года. Приехали в Луганск, двигались сначала в Славянск. С небольшой группой добровольцев-националистов из России приехал и друг Славян с Норвегии, который там проживал. Прибыли в Луганск», - рассказывал Мильчаков Просвирнину.
Ни Мильчаков, ни Петровский никогда не скрывали не только своих националистических взглядов, но и главной мотивации для участия в войне - желания убивать.
В интервью основателю националистического издания «Спутник и погром» Егору Просвирнину Мильчаков сначала с гордостью рассказывал про то, как боевики из «Русича» участвовали в боях против украинских военных, а затем - про то, как ему это всё нравилось:
«Для меня первично заниматься любимым делом, а именно - убивать противника… Ради России, - нравится, это моя зона комфорта. Потому что знаю, умею, делаю и буду делать».
Убийство людей, действительно, доставляло много удовольствия Мильчакову: «Сгорели ребята, сгорели на работе. Пахли блестяще. Запах - прям челюсть свело, пахло великолепно». Так Серб говорил в 2020 году в интервью Просвирнину про сожженных украинских военных. В ответ на это Просвирнин восхищался Мильчаковым: «[У тебя] такая команда Бога смерти и его приспешников, которые просто в свое удовольствие занимаются тем, что они знают, умеют и любят, то бишь убивают».
«Непонятно за чьи интересы воевать не будем»
1 января 2015 года на лидера ГБР «Бэтмен» Александра Беднова, в подчинении которого находился «Русич», была устроена засада. Беднова расстреляли из огнеметов и пулеметов. Во время этого нападения погибли сопровождавшие командира ГБР «Бэтмен» охранники, включая как минимум двоих бойцов «Русича».
Согласно самой распространённой версии, власти «ЛНР», в частности ее тогдашний глава Игорь Плотницкий, считавший Бэтмена конкурентом на кресло главы «республики», отдал приказ на его уничтожение. Исполнителями якобы выступили боевики ЧВК «Вагнер».
После гибели Беднова командование ДШРГ заявило, что больше не подчиняется руководству «Луганской Народной Республики». Открытый конфликт с премьер-министром «ЛНР» Игорем Плотницким заставил «Русич» перебазироваться в соседнюю «ДНР», где формирование принимало участие в боях на различных направлениях на стороне самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
- Когда в 2015 году руководство непризнанных республик в приказном порядке принуждало бойцов всех независимых подразделений подписать контракты с «Народной милицией», командование «Русича» отказалось это делать, - рассказывает «Новой-Европа» эксперт центра «Досье» Денис Коротков. - Командиры ДШРГ Алексей Мильчаков с позывным «Серб», Ян Петровский с позывным «Славян» и другие заявили, что они не наемники и приехали в Донбасс воевать не за деньги.
ДШРГ «Русич» покинула территорию Украины в конце июня 2015 года.
Алексей Мильчаков объявил на своей странице во «ВКонтакте», что «свои задачи группа [“Русич”] выполнила» и «дальше в таких условиях и непонятно за чьи интересы мы воевать не будем».
Однако ни Мильчаков, ни Петровский и не думали бросать свое кровавое хобби. Сразу после вывода «Русича» из «ЛДНР» Мильчаков отправился воевать в Сирию в составе ЧВК «Вагнер», в 2017 году это обнаружило издание «Фонтанка». Об участии Яна Петровского в сирийской войне в составе ультраправой группировки, воевавшей на стороне режима Башара Асада, сообщала норвежская телекомпания NRK.
- Есть фотография, на которой в 2017 году Мильчаков с сослуживцами купается в бассейне на базе, расположенной у завода Хайян в провинции Хомс. По имеющейся у меня информации, в Сирии Алексея Мильчакова в «Вагнере» повысили из рядовых в командиры отделения, - говорит Денис Коротков. - В устранении «Бэтмена» и людей из его охраны прямо обвиняли ЧВК «Вагнер». Интересно, что спустя некоторое время Мильчаков, Петровский и еще несколько человек из «Русича» завербовались в ЧВК Евгения Пригожина и уехали в качестве ландскнехтов [наемных солдат - прим. ред.] воевать в Сирию.
В 2016 году Ян Петровский вернулся в Норвегию. Примечательно, что власти королевства знали о том, что Славян воевал в Украине, но процесс его депортации и лишения вида на жительство запустили только в 2016 году, после того как он туда вернулся. Осенью того же года его депортировали на основании 126-й статьи закона «Об иммиграции» как представляющего угрозу для безопасности страны.
«Адвоката Петровского зовут Нильс Кристиан Нурдхюс, и именно он 5 октября 2016 года получил официальное сообщение от норвежской миграционной службы. Согласно документу, власти посчитали связи Петровского с правыми экстремистами и его военные навыки “угрозой для важных национальных интересов” и в этой связи рассматривали возможность выдворения его из Норвегии с лишением вида на жительство, которым Петровский располагал с 2004-го. Две недели спустя полиция пришла к Петровскому домой; он был задержан и вскоре депортирован», - пишет журналист Джованни Пиньи.
Депортация из Норвегии фактически означала, что Славян не сможет въехать на территорию ЕС.
Тем временем в ноябре 2016 года Международный уголовный суд завершил предварительное расследование событий, происходивших в Крыму и в Украине с ноября 2013 года. МУС подготовил доклад, где в военных преступлениях обвинялись члены «Русича».
21 ноября в отношении Мильчакова и Петровского начала досудебное расследование военная прокуратура Украины: им вменяют участие в террористической организации.
«Смерть - не наказание, а избавление»
После начала полномасштабного вторжения ДШРГ «Русич» в составе ЧВК «Вагнер» вернулась в Украину.
- После возвращения в Украину «русичи» продолжили свои зверства, - говорит наш источник, близкий к «Народной милиции ЛНР». - Известно об инструкции по обращению с пленными, которую опубликовало командование «Русича». Там рекомендовалось отрубать солдатам противника пальцы, отрезать им уши, наносить удары в пах и по суставам, а также загонять иголки под ногти. После допроса вражеского военнослужащего, по логике авторов инструкции, следует расстрелять, не привлекая внимания. При этом командованию вообще при возможности не стоит докладывать о взятии врага в плен. Смерть, по мысли «русичей», для пленного неприятеля должна быть не наказанием, а избавлением. Тела мертвых противников «русичи» предлагали продавать родственникам, а на вырученные деньги закупать снаряжение и вооружение для группы. Из-за них нас всех измазали дерьмом, как настоящих фашистов. Была бы моя воля - разоружил бы и посадил всю их группу в подвал.
Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, активно поддерживающий войну в Украине, в июле 2022 года направил в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России запрос с просьбой провести проверку в отношении «Русича» и лично Мильчакова из-за возможных военных преступлений, совершенных бойцами ДШРГ. Результаты проверки, если она вообще проводилась, неизвестны.
За проявленную жестокость в 2022 году Алексей Мильчаков и Ян Петровский были внесены в санкционные списки США.
В том же году они попали в санкционные списки ЕС, Японии и Новой Зеландии, а в 2020–2021 годах - в санкционные списки Великобритании, Швейцарии, Австралии и Украины.
По словам нашего источника в «ЛНР», в настоящий момент численность ДШРГ может составлять около 100 человек, серьезной роли на фронте группа не играет. Летом 2022 года формирование принимало участие в боях на Харьковском направлении, к примеру, под городом Изюм. В покупке амуниции и снаряжения «Русичу» помогает «Союз добровольцев Донбасса». Кроме того, известно об участии Мильчакова и его подельников в мошеннических схемах с киберворовством денег, собранных в Украине благотворительными фондами.
«Будем пировать!»
Славян, конечно, воевал в Украине в составе «Русича» и после 24 февраля 2022 года.
18 июня прошлого года в Петербурге прошли похороны Алексея Пожарова, известного под позывным «Камень», который ушел добровольцем на войну в Украине и погиб там. Издание «Фонтанка» вело репортаж с похорон, там оказался и Ян Петровский. Издание приводит выступление Славяна на похоронах:
«Алексея мы знали под позывным “Камень”. С 24 февраля он принимал участие в военной операции, которую мы называем войной. Он был первый вместе с моим подразделением, кто пересек границу и начал очищение наших русских земель от захватчиков. Он поистине с рвением настоящего воина с севера пришел на эти земли и до самого последнего издыхания на поле битвы показывал пример, как нужно воевать и как нужно оберегать свою землю и уничтожать противника. И погиб он как настоящий воин, с оружием в руках, сжимая до последнего издыхания. Его гибель должна послужить примером для будущих воинов, которые решат встать на этот тяжкий путь - защищать нашу родину от врагов, которые посягают на ее целостность, от врагов, которые внутри нашей страны пытаются разорвать ее в клочья. Благодаря таким, как Камень, наша доблестная Родина будет продолжать существовать и страшить наших врагов, потому что воины идут с честью отдавать жизнь и воины уничтожают врага, разрывая его на куски. Перед ним воистину раскрылись врата Вальгаллы, куда он с честью и доблестью зайдет. Мы его там однажды встретим, соберемся за одним столом и будем пировать. Слава России!»
19 июля 2023 году Ян Петровский на машине пересек границу между Санкт-Петербургом и Финляндией. В скандинавскую страну с ним перебрались жена и трое детей, об этом финскому изданию Helsingin Sanomat сообщила адвокат Петровского Наталья Мальгина. До этого события о том, что мужчина женат и имеет детей, не было известно.
И адвокат, и соратники Петровского - боевики из ДШРГ «Русич» - пишут, что он «сопровождал жену», которая поступила в финский университет прикладных наук. На этом основании всей семье дали ВНЖ в Финляндии.
Вероятно, провернуть это удалось из-за того, что Петровский еще до начала полномасштабного вторжения в Украину сменил имя. Теперь по документам он Воислав Торден.
Как заявляет ДШРГ «Русич» в своем телеграм-канале, почти месяц с момента задержания Петровского местное российское консульство никак не реагировало. Из-за безучастия российской стороны и требований со стороны Украины об экстрадиции Петровского группировка «Русич» заявила, что прекращает выполнять боевые задачи в Украине, пока его не выдадут России.
Помимо прочего, из-за ситуации с Яном Петровским Финляндия планирует пересмотреть систему выдачи ВНЖ. Об этом заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.
«Мы рассмотрим все вопросы таким образом, чтобы лица, которые могут представлять опасность для национальной безопасности Финляндии, не пересекали границу», - заявила Рантанен.
Если Яна Петровского выдадут Украине, то это будет первый случай экстрадиции россиянина, обвиняемого в военных преступлениях.