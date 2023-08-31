Нацист, садист и военный преступник: история лидера группировки «Русич» Яна Петровского, желающего получить политубежище в Финляндии

«Алексея мы знали под позывным “Камень”. С 24 февраля он принимал участие в военной операции, которую мы называем войной. Он был первый вместе с моим подразделением, кто пересек границу и начал очищение наших русских земель от захватчиков. Он поистине с рвением настоящего воина с севера пришел на эти земли и до самого последнего издыхания на поле битвы показывал пример, как нужно воевать и как нужно оберегать свою землю и уничтожать противника. И погиб он как настоящий воин, с оружием в руках, сжимая до последнего издыхания. Его гибель должна послужить примером для будущих воинов, которые решат встать на этот тяжкий путь - защищать нашу родину от врагов, которые посягают на ее целостность, от врагов, которые внутри нашей страны пытаются разорвать ее в клочья. Благодаря таким, как Камень, наша доблестная Родина будет продолжать существовать и страшить наших врагов, потому что воины идут с честью отдавать жизнь и воины уничтожают врага, разрывая его на куски. Перед ним воистину раскрылись врата Вальгаллы, куда он с честью и доблестью зайдет. Мы его там однажды встретим, соберемся за одним столом и будем пировать. Слава России!»