Научный центр отметит День знаний 26-метровым кренделем

Длина кренделя не случайна, она указывает на возраст научного центра. Именно так, День знаний совпадает с днем ​​рождения Аhhaa – 26 лет назад в Тартуском университете стартовал проект научно-развлекательного центра под руководством Тийу Силла.

По словам члена правления Ahhaa Пильви Кольк, на протяжении многих лет центр не забывал свою цель – постоянно меняться. «Опыт посещения Ahhaa означает, что мы удивляемся получению новых знаний. Поэтому наша задача – постоянно приобретать новые знания и делиться ими с посетителями», - сказала она.

«Главная задача Ahhaa – сделать приобретение новых знаний увлекательным. Роль науки в такой маленькой стране, как Эстония, очень важна для того, чтобы мы могли быть конкурентоспособными в мире. Пробудить интерес к получению новых знаний уже в детстве – большая задача, которую мы с удовольствием выполняем. Я верю, что роль Ahhaa в этой области будет только расти. Ведь изначально мы планировали 100 000 посетителей в год, но с момента открытия нас ежегодно посещало почти вдвое больше людей», - отметила Кольк.