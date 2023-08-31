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Научный центр отметит День знаний 26-метровым кренделем

Йенс Раавик
, журналист
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Научно-развлекательный центр Аhhaa.
Научно-развлекательный центр Аhhaa. Фото: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Научно-развлекательный центр Аhhaa отпразднует первое сентября, День знаний, 26-метровым кренделем, который посетителям будет предложен бесплатно.

Длина кренделя не случайна, она указывает на возраст научного центра. Именно так, День знаний совпадает с днем ​​рождения Аhhaa – 26 лет назад в Тартуском университете стартовал проект научно-развлекательного центра под руководством Тийу Силла.

По словам члена правления Ahhaa Пильви Кольк, на протяжении многих лет центр не забывал свою цель – постоянно меняться. «Опыт посещения Ahhaa означает, что мы удивляемся получению новых знаний. Поэтому наша задача – постоянно приобретать новые знания и делиться ими с посетителями», - сказала она.

«Главная задача Ahhaa – сделать приобретение новых знаний увлекательным. Роль науки в такой маленькой стране, как Эстония, очень важна для того, чтобы мы могли быть конкурентоспособными в мире. Пробудить интерес к получению новых знаний уже в детстве – большая задача, которую мы с удовольствием выполняем. Я верю, что роль Ahhaa в этой области будет только расти. Ведь изначально мы планировали 100 000 посетителей в год, но с момента открытия нас ежегодно посещало почти вдвое больше людей», - отметила Кольк.

Помимо 26-метрового кренделя посетителям центра в пятницу предложат лимонад и мороженое, по 260 штук того и другого. Также в День знаний представления научного театра и мастерские будут длиться ровно 26 минут.

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