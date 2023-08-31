Ильмар Рааг ⟩ Закидавший яйцами российское посольство Бабченко сидел в моей машине несколькими днями ранее. Делюсь нашим разговором

А потом, несмотря на критику, он уехал воевать на вторую чеченскую войну в качестве наемника. Очень странно. Он пишет, что до сих пор не может объяснить себе, почему он вернулся, хотя вторая чеченская война была еще более непонятной, чем первая. «Война - это как наркотик», - говорит он.

Он честно написал свою книгу, и у него, несомненно, есть литературный талант.

Мы сидели вместе во внедорожнике, который ехал на помощь подразделению украинской армии. То есть армии, которая сейчас воюет с российским агрессором.

«Кто для вас сейчас Кадыров?» - спросил я, чтобы развить разговор.

«Интересный вопрос, - ответил Аркадий. - Если бы я его убил тогда, то, наверное, сейчас всем было бы легче, но я никого не убивал. Я был простым радистом».

В 2014 году он уехал в Украину. К тому времени он уже был однозначно против российской армии. Но его избили украинские десантники, потому что зачем российскому журналисту находиться в зоне боевых действий на стороне Украины? Через три года он покинул Россию. В 2018 году он стал участником одной из самых странных шпионских игр в истории Киева, когда СБУ инсценировала его убийство только для того, чтобы поймать киллера, подосланного россиянами. Его жена узнала об убийстве Аркадия из прессы. На следующий день Аркадий публично извинился перед ней.