В предпоследний день июля, вскоре после полуночи, мужчина подошел к российскому посольству в Таллинне, остановился, а затем торопливо бросил в стену здания четыре яйца, вспоминает кинорежиссер, кайтселийтчик и помогающий Украине доброволец Ильмар Рааг.
Ильмар Рааг ⟩ Закидавший яйцами российское посольство Бабченко сидел в моей машине несколькими днями ранее. Делюсь нашим разговором
Вскоре к нему подошел эстонский полицейский, и началось делопроизводство, которое закончилось штрафом в 100 евро.
Несколькими днями ранее я был с этим человеком в машине гуманитарной организации SAB UA, которая ехала в сторону украинской границы. В кармане у него был российский паспорт. «СБУ (Служба безопасности Украины), наверное, сначала отвезет меня на границу часа на четыре для допроса. Потому что зачем российскому гражданину сейчас въезжать в Украину? Потом, может быть, меня отправят обратно. Из страны».
Этот человек - один из самых необычных россиян, которых я когда-либо встречал. В списке ста самых больших русофобов, составленном воинствующим СМИ «Царьград», он занял почетное десятое место. Сначала Аркадий Бабченко заслужил это признание своей книгой «Чеченская война. История одного солдата», а затем и за всю остальную журналистскую деятельность. Но у меня такое ощущение, что его душа надломлена. Он может поражать интеллектуальными наблюдениями над литературой и при этом материться... нет, не как сапожник, а как русский солдат. То, как он говорит в клипах SAB UA, уморительно остроумно. В нем есть звездный материал.
Во-первых, в 1995 году, будучи студентом юридического факультета, он был призван в ряды российской армии для прохождения срочной службы. В качестве солдата он участвовал в первой чеченской войне, и его воспоминания об этой войне далеко не однозначны. На фотографии того времени худой, с серьезным лицом юноша с гордо расстегнутыми тремя пуговицами горделиво взирает на происходящее. Типичный русский солдат, если бы не этот немного замученный серьезный взгляд.
А потом, несмотря на критику, он уехал воевать на вторую чеченскую войну в качестве наемника. Очень странно. Он пишет, что до сих пор не может объяснить себе, почему он вернулся, хотя вторая чеченская война была еще более непонятной, чем первая. «Война - это как наркотик», - говорит он.
Он честно написал свою книгу, и у него, несомненно, есть литературный талант.
Мы сидели вместе во внедорожнике, который ехал на помощь подразделению украинской армии. То есть армии, которая сейчас воюет с российским агрессором.
«Кто для вас сейчас Кадыров?» - спросил я, чтобы развить разговор.
«Интересный вопрос, - ответил Аркадий. - Если бы я его убил тогда, то, наверное, сейчас всем было бы легче, но я никого не убивал. Я был простым радистом».
В 2014 году он уехал в Украину. К тому времени он уже был однозначно против российской армии. Но его избили украинские десантники, потому что зачем российскому журналисту находиться в зоне боевых действий на стороне Украины? Через три года он покинул Россию. В 2018 году он стал участником одной из самых странных шпионских игр в истории Киева, когда СБУ инсценировала его убийство только для того, чтобы поймать киллера, подосланного россиянами. Его жена узнала об убийстве Аркадия из прессы. На следующий день Аркадий публично извинился перед ней.
Затем он искал убежище где-нибудь на Западе. В конце концов Эстония предоставила ему политическое убежище.
Я: Чем вы сейчас занимаетесь, Аркадий?
Аркадий: Я волонтер. Вместе с SAB UA мы покупаем и доставляем в Украину автомобили, беспилотники, тепловизоры и другие необходимые вещи. За полтора года мы собрали около 1,5 миллиона евро и, в том числе, доставили в Украину около 100 автомобилей. Вот чем я занимаюсь. Во-вторых, я по-прежнему занимаюсь журналистикой, хотя и не так активно, как раньше. Сейчас время слов закончилось, наступило время действий.
Я: В этих словах есть своего рода рекламный текст организации SAB UA. Но Аркадий, зачем Вы это делаете?
Аркадий: Война идет уже девятый год. Убиты десятки тысяч, а на самом деле, наверное, сотни тысяч украинцев. 700 тысяч детей вывезены в Россию. Уничтожены Мариуполь, Бахмут, Волноваха и десятки других населенных пунктов. Я просто не понимаю, как можно оставаться в стороне в такой ситуации. Как можно не помогать Украине. Если Украина падет, война придет к нам. В Европу. В Эстонию. Прямо в наш дом.
Я: Аркадий, Вы говорите, что война идет непосредственно к нам в Европу. То есть вы считаете, что уже живете за пределами России? И вообще, что за история с этими яйцами?
Аркадий: Я отвез машины на украинскую границу, вернулся обратно.....
Я: ...потому что человек, который должен был сделать вам необходимые документы и звонки, был где-то в бою и не успел организовать «зеленый коридор».
Аркадий: Давайте так. В следующий раз я пойду еще раз. В общем, я вернулся и на следующий день поехал в Нарву за мальчиком, которого россияне вывезли в Россию из Украины. К счастью, добрые люди нашли его и его маму, которая поехала за ним в Россию в детский дом. После года разлуки.
И вот идешь ты по Старому городу Таллинна и вдруг видишь российский флаг и... рука сама бросилась. Я купил яйца. Я зашел в ближайший ресторан и выторговал себе четыре яйца за сорок евро. Вот так, в двух словах.
Я: Аркадий, вы радикал?
Аркадий: Нет. Я пожилой молодой человек с большим носом, ростом под два метра. Я вешу 100 килограммов. У меня никогда не было волос, и я не знаю, что такое шампунь. Я мою свою лысую голову мылом. Я тру спину теркой для сыра. Я чищу зубы щеткой для пистолета калибра 9 миллиметров. Я мажусь синтетическим дизельным маслом. Выдергиваю брови пинцетом. Я привлекаю внимание своим умом и находчивостью. Поэтому я дважды служил в армии.
Я чувствую в Аркадии беспокойство. Когда светит солнце, он азартен. Когда наступают сумерки, он угрюм. Мы с ним не настолько хорошие друзья, чтобы все понять. Он такой же неоднозначный, как большинство войн в мире. Разве что война Украины против российской агрессии - одна из немногих однозначных войн, а Аркадий - один из самых яростных неукраинцев, желающих поражения Российской империи.
А ведь он русский с украинскими корнями.