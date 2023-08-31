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EKRE планирует объявить вотум недоверия вице-мэру Таллинна Владимиру Свету

BNS
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Владимир Свет
Владимир Свет Фото: Madis Veltman

Фракция Консервативной народной партии (EKRE) в Таллиннском горсобрании планирует объявить вотум недоверия вице-мэру Владимиру Свету, которого обвиняет в неспособности управлять в рамках своей сферы ответственности.

По словам главы фракции EKRE Марта Калласа, вотум недоверия неизбежен, потому что Свет не контролирует деятельность своих подчиненных и учреждений.

«Вице-мэр совершил ошибки в управлении, обусловленные неадекватным анализом и нецелевым использованием бюджета, которые привели к долгосрочным потерям для столицы. Его промахи также были сделаны с пренебрежением к общественному мнению и в обход практики общественного обсуждения», - заявил Каллас.

Фракция EKRE обвиняет вице-мэра в том, что тот выбрал неподходящий маршрут трамвайной линии в порт, который не был подвергнут общественному обсуждению и утверждению, не было спрошено мнение жителей города о возможных маршрутах, но в кабинетах было принято решение о строительстве линии, которая не отвечает потребностям пассажиров, пользующихся терминалом D.

«Запланированные на летние месяцы 2023 года дорожные работы без какого-либо анализа создали в центре Таллинна и в его окрестностях ситуацию, когда автомобильный транспорт стоит в огромных пробках, а предприятия, расположенные в зонах дорожных работ, разоряются. Движение в центре города затруднено и даже невозможно для пешеходов и велосипедистов, в том числе затруднено движение машин экстренных служб к месту происшествия», - отметил Каллас.

Фракция EKRE указала, что на заявку и проект зеленой столицы Европы были потрачены десятки миллионов евро. «Зеленая столица должна быть нацелена на создание более благоприятной для людей городской среды, а вместо этого мы имеем пыльную строительную площадку и международный репутационный ущерб», - сказал Каллас.

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