«Новости в 7» за 31 августа: спасатели протестуют, последствия шторма в Южной Эстонии, чем удивит Station Narva и знакомство с африканской культурой

Сегодня в выпуске:

- Сотрудники спасательной службы вышли на пикет перед домом заседаний правительства. Провести акцию протеста их заставили планы правящей коалиции по сокращению бюджета сферы внутренней безопасности.

- Коротко по стране: правительство нашло, где и как сэкономить миллиард. Парковка электросамокатов в центре Таллинне станет упорядоченнее. По парку Кадриорг начнет курсировать беспилотный автобус.

- Более десяти тысяч оставшихся без электричества домов, поваленные деревья, унесённые ветром крыши, воздушные вихри и затопленные дома - таковы последствия шторма, пронесшегося ночью над Южной Эстонией. Каков прогноз синоптиков на ближайшие дни?

- Следующая станция - Нарва! Грандиозный фестиваль музыки и культуры, который уже несколько лет подряд меняет жизнь в приграничном городе, вновь приглашает гостей. Подробности - у нашего специального корреспондента!

- Сообщения со всего света: трагические последствия пожара в ночлежке для бездомных в ЮАР; тысячи людей и тонны томатов были задействованы в помидорной битве в Испании

- Экзотические танцы, вкусы, музыка и встречи с представителями необъятного африканского континента. Новости в Семь отправились на самую жаркую вечеринку уходящего лета AfroChill.