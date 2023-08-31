Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 31 августа: спасатели протестуют, последствия шторма в Южной Эстонии, чем удивит Station Narva и знакомство с африканской культурой
Сегодня в выпуске:
- Сотрудники спасательной службы вышли на пикет перед домом заседаний правительства. Провести акцию протеста их заставили планы правящей коалиции по сокращению бюджета сферы внутренней безопасности.
- Коротко по стране: правительство нашло, где и как сэкономить миллиард. Парковка электросамокатов в центре Таллинне станет упорядоченнее. По парку Кадриорг начнет курсировать беспилотный автобус.
- Более десяти тысяч оставшихся без электричества домов, поваленные деревья, унесённые ветром крыши, воздушные вихри и затопленные дома - таковы последствия шторма, пронесшегося ночью над Южной Эстонией. Каков прогноз синоптиков на ближайшие дни?
- Следующая станция - Нарва! Грандиозный фестиваль музыки и культуры, который уже несколько лет подряд меняет жизнь в приграничном городе, вновь приглашает гостей. Подробности - у нашего специального корреспондента!
- Сообщения со всего света: трагические последствия пожара в ночлежке для бездомных в ЮАР; тысячи людей и тонны томатов были задействованы в помидорной битве в Испании
- Экзотические танцы, вкусы, музыка и встречи с представителями необъятного африканского континента. Новости в Семь отправились на самую жаркую вечеринку уходящего лета AfroChill.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 31 августа.