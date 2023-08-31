ФОТО ⟩ Запад продолжает отправлять свою технику в Россию через Эстонию

В то время, когда Кая Каллас (Партия реформ), будучи премьер-министром, должна отвечать перед общественностью и политиками о деятельности компании своего мужа в России, ни один из представителей партии не поднял вопрос, почему спустя полтора года после начала войны в Украине Запад продолжает через Эстонию активно перевозить в Россию свою тяжелую технику. Эту картину можно было наблюдать и сегодня в полдень.