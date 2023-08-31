ФОТО ⟩ Запад продолжает отправлять свою технику в Россию через Эстонию

В то время, когда Кая Каллас (Партия реформ), будучи премьер-министром, должна отвечать перед общественностью и политиками о деятельности компании своего мужа в России, ни один из представителей партии не поднял вопрос, почему спустя полтора года после начала войны в Украине Запад продолжает через Эстонию активно перевозить в Россию свою тяжелую технику. Эту картину можно было наблюдать и сегодня в полдень.
На пограничном переходе Койдула на юго-востоке Эстонии, на железнодорожной ветке, ведущей в Россию, стояли два железнодорожных состава длиной около 100 метров, груженные множеством промышленных и сельскохозяйственных машин.
В составе, направляющегося в Россию, можно было увидеть шесть или семь тракторов итальянского конгломерата New Holland и Case, один погрузчик французской компании Manitou и два карьерных самосвала шведской компании Volvo, которые выглядели бывшими в употреблении.
Кроме этих двух составов отдельно стоял и чуть более короткий состав из цистерн с надписями на русском языке и закрытые вагоны для перевозки посылок.