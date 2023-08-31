Запорожье и Херсон – «спорные территории»? Откуда на европейских полках карты, какими их хотят видеть в Кремле

Немецкий медиагигант, производитель карт и атласов MairDumont поставляет в книжные магазины Западной Европы карты и путеводители, где международно признанные границы Украины обозначены как «спорные» с Россией.

В преддверии нового учебного года жительница Украины Нина, которая из-за войны была вынуждена выехать в Австрию, решила приобрести для своего 12-летнего сына географический атлас. Остановилась на крупном добротном издании в твердом переплете, которое продавалось в одном из крупнейших книжных магазинов Вены. Но когда дома разглядела покупку как следует, не поверила своим глазам.

«Я начала рассматривать карту Европы и увидела посреди Украины какие-то отметки пунктиром. Сначала не поняла, что это, а потом смотрю расшифровку, и выходит, что восток и юг Украины - это, оказывается, "спорная территория"», - вспоминает Нина.

«Я была просто в шоке. Даже не показывала атлас ребенку. Как ему объяснить, почему наша страна в этой книге на части вот так поделена?» - добавляет она.

Карта из каталога Фото: BBC

Атлас, приобретенный Ниной, выпущен немецким издательством Kunth в 2023 году. В нем пять регионов Украины - Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области и Крым - отделены пунктиром как территория со «спорной государственной границей». Таким же пунктиром обозначена и вся восточная граница с Россией в районе Донбасса и Крыма.