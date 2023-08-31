ГАЛЕРЕЯ ⟩ Многолетний спор: владелец закрыл мост, которым активно пользуются местные жители

Однако к утру четверга цепь была убрана и люди смогли пройти по мосту. В четверг утром за четверть часа по мосту прошли десятки людей. Мужчина, переходивший с ребенком, сказал, что подвесной мост - единственный прямой путь, соединяющий важные точки деревни Лагеди.

По этому мосту жители Лагеди переправляются через реку Пирита. Закрытие моста создаст большие неудобства для местных жителей, так как для переправы через реку им придется использовать автомобильный мост, а из-за этого придется сделать петлю длиной в несколько сотен метров.

Многие дети в Лагеди пользуются мостом как кратчайшим путем в школу, и если мост останется закрытым, то начиная с пятницы им придется ходить в школу в обход моста.

Волость Раэ уже много лет ведет спор с владельцем участка, на котором находится мост, о праве пользования. Так как соглашение не было достигнуто, волость в настоящее время отремонтировал одну половину подвесного моста, а другая половина осталась без ремонта. На мосту крупными буквами написано «частная территория»

Волость Раэ начала ремонт подвесного моста восемь лет назад, но до сих пор он не завершен.

В июне 2015 года волостная газета Rae Sõnumid писала, что подвесной мост в Лагеди будет отремонтирован в июне того же года.

«Планируется обновить металлическую конструкцию и настил моста, отремонтировать асфальтовые дорожки, ведущие к мосту с обеих сторон, а также улучшить освещение. Весь подвесной мост также приобретет новый вид, так как после ремонта он будет покрыт новым слоем краски», - писала газета восемь лет назад.