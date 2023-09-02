ОБЗОР ⟩ Новая велосипедная мегатрасса в Таллинне: успех или нет?

Строительство этой велодорожки началось летом прошлого года, и сейчас она уже соединяет Прийсле и Кадриорг, пролегая параллельно Лаагна теэ. Качество работ находится на достойном уровне. Сама велодорожка - широкая и двусторонняя, отделенная от пешеходной части, которая вымощена плиткой и находится выше уровня земли, во избежание затопления и загрязнения дороги почвой во время дождей.

Вдоль велодорожки в нескольких местах поставили специальный инвентарь для быстрого ремонта велосипеда или накачки шин. Позаботились даже о питьевых фонтанчиках, у которых есть два крана: один, повыше, для людей, второй, пониже, для собак, причем чтобы вода не застаивалась, в мисках для собак предусмотрены отверстия, которые медленно сливают воду в канализацию.

Заборы вокруг новых детских игровых площадок пока не убраны. Фото: Даниил Куракин, личный архив

Поскольку велодорожка позиционировалась городской властью как новое общественное пространство, на всем пути построены различные детские площадки, которые, однако, и после официального открытия дорожки стояли за заборами, хотя детям это не особо мешало там играть. Уличная мебель также хорошего качества, она сделана из дерева и металла.

Единственный недостаток - в том, что во всем этом обширном общественном пространстве не предусмотрен туалет, что не беспокоит только людей из соседних домов, которым уличный туалет по понятным причинам не требуется. Между тем игнорирование такой базовой потребности человека уже было предметом критических обсуждений в СМИ в последнее время.

Велосипедисты смогут не спешиваться на переходах. Фото: Даниил Куракин, личный архив

Особенно порадовало то, что на пересечениях этой велопешеходной дорожки с автодорогами перед каждым переходом предусмотрены столбики, на которые велосипедист может опереться, чтобы не возникало нужды спешиваться. Это довольно недавнее нововведение в нашем градостроительстве, которое уже широко распространено в Скандинавии, а в Таллинне становится нормой лишь с появлением ласнамяэской велодорожки.