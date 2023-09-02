ОБЗОР ⟩ Новая велосипедная мегатрасса в Таллинне: успех или нет?

На днях в столичном районе Ласнамяэ была завершена вторая фаза строительства велопешеходной дорожки, которая в итоге должна соединить окраины Ласнамяэ с центром города. Если пройти по ее новой части, которая соединяет улицу Валге с улицей Смуули, можно сделать вывод, что в Таллинне научились делать достойные велодорожки, особенно там, где этому потворствует окружающее пространство, пишет молодежный активист Даниил Куракин.
Первая по-настоящему качественная велодорожка в Таллинне появилась на Рейди теэ. Затем появились красные велодорожки в центре, которые презрительно не пнул только ленивый, и которые в Таллинне сейчас пытаются довести до ума, что пока получается с переменным успехом. Учла ли городская власть прежние ошибки в строительстве велодорожек в центре, окончательно покажут итоги работ над строительством трамвайной линии, однако одну проблему до сих пор Таллинн не замечал, и она куда сложнее в решении, чем кажется.
Речь о том, что Таллинн - очень централизованный город. Большая часть возможностей досуга сосредоточена в центре города, в то время как на окраинах имеются либо «спальники», вроде Ласнамяэ или Вяйке-Ыйсмяэ, либо частный сектор, если мы говорим о Пирита или о значительной части Хааберсти. Чтобы добраться оттуда в центр города, у нас имеются замечательные автотрассы, такие как Лаагна теэ, Палдиски мантеэ или Мустамяэ теэ. Для поездок по этим трассам средний житель Таллинна выбирает личный автомобиль.
По данным If Kindlustus, лишь у 11% семей Эстонии нет личного автомобиля, другие исследования говорят, что Эстония занимает пятое место в ЕС по количеству автомобилей на душу населения, при этом большая часть из них сосредоточена в Таллинне. Автомобильный налог должен будет исправить эту ситуацию с одной стороны, с другой же создание условий для альтернативных форм передвижения по городу подскажет людям, на что можно заменить свою машину; это, разумеется, общественный и индивидуальный мобильный транспорт. Для последнего в Ласнамяэ создали замечательную альтернативу Лаагна теэ.
Строительство этой велодорожки началось летом прошлого года, и сейчас она уже соединяет Прийсле и Кадриорг, пролегая параллельно Лаагна теэ. Качество работ находится на достойном уровне. Сама велодорожка - широкая и двусторонняя, отделенная от пешеходной части, которая вымощена плиткой и находится выше уровня земли, во избежание затопления и загрязнения дороги почвой во время дождей.
Вдоль велодорожки в нескольких местах поставили специальный инвентарь для быстрого ремонта велосипеда или накачки шин. Позаботились даже о питьевых фонтанчиках, у которых есть два крана: один, повыше, для людей, второй, пониже, для собак, причем чтобы вода не застаивалась, в мисках для собак предусмотрены отверстия, которые медленно сливают воду в канализацию.
Поскольку велодорожка позиционировалась городской властью как новое общественное пространство, на всем пути построены различные детские площадки, которые, однако, и после официального открытия дорожки стояли за заборами, хотя детям это не особо мешало там играть. Уличная мебель также хорошего качества, она сделана из дерева и металла.
Единственный недостаток - в том, что во всем этом обширном общественном пространстве не предусмотрен туалет, что не беспокоит только людей из соседних домов, которым уличный туалет по понятным причинам не требуется. Между тем игнорирование такой базовой потребности человека уже было предметом критических обсуждений в СМИ в последнее время.
Особенно порадовало то, что на пересечениях этой велопешеходной дорожки с автодорогами перед каждым переходом предусмотрены столбики, на которые велосипедист может опереться, чтобы не возникало нужды спешиваться. Это довольно недавнее нововведение в нашем градостроительстве, которое уже широко распространено в Скандинавии, а в Таллинне становится нормой лишь с появлением ласнамяэской велодорожки.
Такие мелочи говорят о том, что таллиннская власть, вероятно, все же учится на своих ошибках и исправляется в лучшую сторону. Конечно, чтобы разгрузить дороги, необходим комплексный подход, однако такие магистральные велодорожки однозначно должны появиться и в других спальных районах столицы. Это позволит людям выбрать альтернативный источник передвижения, особенно в условиях строительных работ в центре Таллинна, из-за которых передвижение на личном автомобиле стало крайне затруднительным.