Школьный мир в Эстонии в пятницу будет объявлен в Тойла

Церемония начнется в 13 часов на площадке перед Тойласким замком. На церемонии с приветственным словом к школьному сообществу Тойла и всей Эстонии обратится министр образования и науки Кристина Каллас.

Тойлаская волость, объявляя школьный мир, обещает способствовать тому, чтобы учебный год для детей прошел безопасно, при поддержке и в дружеских отношениях, чтобы в случае проблем решения искали и находили вместе, чтобы мир в школе гарантировался круглый год.

Как сообщила ранее газете «Северное побережье» старейшина Тойлаской волости Эве Эаст, волость хочет, чтобы каждый ребенок в их волости чувствовал себя в безопасности, а школьная среда была дружелюбной и поддерживала учеников, учителей, родителей и общину. "Мы поставили цель создать в живописных местах образовательные центры, которые формируют ценности современного образования и максимально вовлекают общину", - сказала она.

Всеэстонский школьный мир провозглашается с 1999 года с целью признания и поддержки всех, кто нуждается в безопасной школьной среде, простой и безмятежной радости от учебы.