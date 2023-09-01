Против автоналога собрано рекордное количество подписей

Текст петиции

Мы считаем, что введение налога на автомобили в Эстонии несправедливо по следующим причинам:

1. Одним из аргументов в пользу высоких акцизов на топливо на протяжении многих лет был тот факт, что в Эстонии нет налога на автомобили.

2. Введение налога на автомобили не способствует процессу повышения экологичности и не оказывает положительного влияния на окружающую среду. Обложение налогом существующих автомобилей не стимулирует автовладельцев к переходу на более экономичные транспортные средства, а сильнее всего бьет по кошелькам владельцев автомобилей-хобби и сельских семей. Чтобы уйти от налога на автомобили, люди будут сокращать количество автомобилей на дорогах, что приведет к снижению поступлений налога на автомобили по сравнению с прогнозируемыми.

3. Налог на автомобили по своей сути является налогом на имущество и создает опасный прецедент как с точки зрения правовой определенности, так и с точки зрения перспектив дальнейшей налоговой политики. Мы подчеркиваем, что взимание налога на уже приобретенное имущество несправедливо и противоречит всем принципам, которые до сих пор характеризовали экономику и финансы Эстонии.

4. В условиях отсутствия экономической неопределенности и высокой концентрации экономической активности налогообложение имущества также подвергает риску людей, которые теряют доход в краткосрочной перспективе, но вынуждены платить налог на принадлежащее им имущество. Это касается и ситуаций, когда человеку может понадобиться транспортное средство для возвращения на работу.

5. Налог на автомобили несправедливо влияет на цены как на новые, так и на подержанные автомобили. Следует отметить, что налог на автомобили приведет к тому, что большое количество автомобилей, еще не выработавших свой ресурс, будет отправлено в утиль. Кроме того, эти автомобили уже окупили экологический след от своего производства, и их исчезновение не окажет никакого положительного влияния.

6. Налог на автомобили негативно скажется на вкладе сектора хобби-автомобилей в оборот эстонских дилеров и ремонтников запчастей: с уменьшением количества автомобилей снижается потребность в их обслуживании и ремонте. Это влечет за собой сокращение оборота и числа специалистов по техническому осмотру.

7. Автомобиль выходного дня – это совместное занятие родителей и детей, которое укрепляет семейные и социальные связи и дает практические знания для жизни. Однако негативное влияние налогообложения автомобилей на хобби-движение будет передано будущим поколениям.

8. На последних парламентских выборах вопрос о налоге на автомобили не поднимался. Мы считаем, что изменение налоговой политики, напрямую затрагивающее столь значительную часть населения, должно было быть включено в предвыборный манифест. На данном этапе введение налога на автомобили не является легитимным, поскольку его введение не обсуждалось в обществе.