ИНТЕРВЬЮ ⟩ Директор школы: стараемся изо всех сил, но серьезный кризис образования уже наступил

- Конечно, нет. Что вы. Мне говорили, что на острове Муху для этого надо прожить семь поколений, а на Саремаа что-то около пятидесяти лет. Ладно, шучу. У меня отличные коллеги, лучшей команды я себе и пожелать бы не мог. Знали бы вы, сколько всего моя команда сделала для открытия гимназии. Хоть и не с нуля. В Курессааре до этого были две сильные гимназии со своей историей, которые сейчас-то уже объединились под эгидой Сааремааской государственной гимназии. А в то время начинать создавать третью школу – это был смелый шаг. Но мы отлично справились, хотя впереди предстоит еще много работы. И если в конце второго учебного года я мог заметить в ком-нибудь из учителей признаки некоторой усталости, то сейчас, возвращаясь к работе в августе после летних каникул, я вижу, что все полны энергии, чтобы двигаться дальше.