ИНТЕРВЬЮ ⟩ Директор школы: стараемся изо всех сил, но серьезный кризис образования уже наступил

Развитию школьного образования в Эстонии мешает неспособность государства предоставить учителям долгосрочные гарантии того, что им не придется испытывать нужды, говорит Иво Висак (34 года), директор Сааремааской государственной гимназии, в которой начинается третий учебный год. С молодым школьным руководителем мы поговорили об основных проблемах, о новшествах последних лет и отличительных особенностях государственных гимназий.
- Что вас как директора школы по-настоящему выводит из себя в эстонской системе школьного образования?
- Повысятся ли зарплаты у учителей? Никто в этом до сих пор не уверен. Это один из тех моментов, когда все вроде как говорят «да», но денег на это пытаются наскрести уже после формирования коалиции и составления планов. Вопрос в том, находится ли образование в приоритете или нет.
- Нынешний уровень зарплат отпугивает потенциальных молодых учителей, потому что молодежь очень расчетлива? Все, наверное, видят, что базовая зарплата составляет 1749 евро, плюс плата за классное руководство и внеурочные – в итоге выходит чуть больше 2000 евро брутто.
- Если вы успешный эстонский филолог, молодой математик или учитель физики, то вы сможете найти себе гораздо более высокооплачиваемую работу, например, в сфере стартапов. Сейчас в эстонской системе образования работают люди, которые видят в этом свое призвание. Хотя понятно, что к работе в этой сфере ни в коем случае нельзя относиться, как к источнику обогащения. Учительская профессия – это призвание, и она должна соответствующим образом оплачиваться, чтобы учитель не испытывал нужды и знал, что летом он сможет отдохнуть и заняться самообразованием.
Я вижу тот объем работы, который учителя выполняют в школе, и понимаю, что они заслуживают большего. Тут все просто.
- Несколько месяцев назад было опубликовано исследование, согласно которому более 90 процентов учителей испытывают выгорание. Приходится ли вам в вашей школе заниматься этой проблемой?
- Если ты хочешь работать с молодежью, то именно в школе ты сможешь максимально реализовать эту цель. Вопрос в том, каждый ли учитель чувствует предел человеческих возможностей. Ведь у нас в сутках по-прежнему 24 часа. Сколько я успею сделать, чтобы выполнить свою главную задачу, заняться чем-то факультативным, а сверх этого выполнить что-то еще, что поручил мне директор школы, чтобы я мог расти профессионально? И учителям зачастую тяжело прочувствовать эту грань.
- Когда мы говорим о выгорании, то тут имеет смысл упомянуть и школьную культуру: как управляется школа, как ведет себя ее руководитель. В нашей стране примерно 70 местных самоуправлений, на балансе которых находятся школы, а также государство. Насколько эта культура администрирования и управления помогает поддерживать учителей в хорошей форме?
- Это сложный вопрос. С одной стороны, мы говорим о том, что обеспечение морального и физического комфорта учителей находится в ведении местных властей. Что представляет собой соответствующий социальный пакет? Что входит в дополнительный мотивационный пакет, который директор школы может сегодня предложить учителям? Это бесплатный абонемент в какой-нибудь местный фитнес-клуб? Например, для учителей всегда открыты спортзал и бассейн. К этому же относится и вопрос о том, следит ли директор за тем, чтобы учитель, например, мог каждый год участвовать в ковизии или получать поддержку профессионального психолога. Конечно, одни школы могут себе позволить больше, чем другие. Некоторые школы считают каждый цент, лишь бы хватило на зарплаты учителям.
- Почему в одних школах больше денег на мотивацию сотрудников, а у других нет ни цента? От чего это зависит?
- Вопрос, несомненно, в том, хватит ли той или иной школе средств фонда дифференциации зарплаты учителей.
- Это означает, что к зарплатному фонду добавляется 17 процентов. Министр образования говорит, что запланировано еще три процента. Но если это уже запланировано, то как такое возможно, что школы и учителя не видят этих денег?
- Нужно спросить у какой-нибудь волости или города: как это возможно?
- В государственных гимназиях с этим все в порядке?
- Да, эти деньги должны дойти до учителя!
- В вашей школе это общедоступная информация? Как в вашей школе распоряжаются этой практически пятой частью от зарплатного фонда?
- Это не что-то такое, что приходится скрывать – деньги идут учителям. За счет средств этого фонда дифференциации можно оплачивать работу классных руководителей. Премировать отличившихся сотрудников, которые, может, сделали больше, чем от них требовали.
- Следующий вопрос касается культуры управления. Он, конечно, может прозвучать несколько провокационно, но осталось ли в школьной системе Эстонии что-нибудь советского наследия?
- (Улыбается) Когда мы команду сотрудников школы называем «кадры»...
- Что это значит?
- «Кадры» – это команда.
- То есть «кадры» – это люди?
- Я имею в виду, что этот термин до сих пор живет в эстонской системе образования.
- То есть проблема в термине как таковом?
- А если серьезно, то мы должны больше ценить время учителей. Тут я и сам посыпаю себе голову пеплом, но если наша система основана на учебных курсах, то учителю жилось бы значительно лучше, если бы мы пересмотрели количество предусмотренных учебных курсов, которые он должен пройти с учениками. Как мы можем разгрузить учителей? Да, задачи преподавателя можно распределять как угодно, но учитель – это не тот, кто только дает детям уроки. Его рабочая нагрузка могла бы состоять из более пестрой палитры задач. Мы должны создать для них более здоровую среду.
- Директор школы имеет большие полномочия в управлении школой, при нем находятся учебный и попечительский советы. Должен ли сильный директор эстонской школы быть авторитарным?
- Конечно, нет. Вовлечение на раннем этапе предотвращает проблемы в будущем. По большому счету нет никакой разницы, являетесь вы частной школой или государственной. Школа очень быстро превращается в важную часть местного сообщества. Вместе с учениками и родителями она должна хотя бы попытаться найти какие-то решения. Приведу конкретный пример: когда в
Сааремааской государственной гимназии мы организовали практику в местных общественных объединениях, то идея заключалась не только в том, чтобы поучаствовать в работе какой-нибудь НКО. На это родитель-предприниматель скажет мне: «Послушай, может, потратим это время на что-нибудь более рациональное?» В НКО ведь все равно не разбогатеешь. Но дело не в этом. Вся суть в том, чтобы молодые островитяне как можно раньше были вовлечены в жизнь своего сообщества. Например, в местную благотворительность или организацию крупных мероприятий, то есть нужно смолоду связать школьника с островной жизнью на Сааремаа.
- Иво, начинается ваш третий учебный год в должности директора Сааремааской государственной гимназии. Сами вы родом не с Сааремаа. При этом остров славится своими обычаями и культурными особенностями. Вас там уже принимают за своего?
- Конечно, нет. Что вы. Мне говорили, что на острове Муху для этого надо прожить семь поколений, а на Саремаа что-то около пятидесяти лет. Ладно, шучу. У меня отличные коллеги, лучшей команды я себе и пожелать бы не мог. Знали бы вы, сколько всего моя команда сделала для открытия гимназии. Хоть и не с нуля. В Курессааре до этого были две сильные гимназии со своей историей, которые сейчас-то уже объединились под эгидой Сааремааской государственной гимназии. А в то время начинать создавать третью школу – это был смелый шаг. Но мы отлично справились, хотя впереди предстоит еще много работы. И если в конце второго учебного года я мог заметить в ком-нибудь из учителей признаки некоторой усталости, то сейчас, возвращаясь к работе в августе после летних каникул, я вижу, что все полны энергии, чтобы двигаться дальше.
- Созданные в последние годы государственные гимназии устроили на образовательном ландшафте Эстонии небольшую революцию. 1 сентября открылись еще три такие гимназии – Пельгулиннаская, Мустамяэская и Тынисмяэская. Это крупные и необычные школы, к руководству которыми Министерство образования привлекло людей прогрессивных взглядов. Скажите честно, доносится ли до вас ропот, так сказать, старожилов, которые уверены, что сколько бы вы ни «инновировали», но со временем все вернется на круги своя, на протоптанную дорожку?
- Мы – жертвы собственного удобства. Это чувствуется не только во взрослых, но и в молодежи, которая предпочитает не покидать зоны комфорта. Внедрение изменений – это долгий и утомительный процесс. Любые изменения в системе образования, даже если мы знаем, что в отдаленной перспективе они полезны и необходимы, будут восприниматься болезненно. В какой-то момент кто-нибудь скажет: «Этот путь слишком тернист, давайте вернемся к тому, что было». Но ведь на самом деле все не так. Просто прошло 30 лет, в обществе появились новые веяния, новые потребности и подходы. За 30 лет педагогическая психология шагнула далеко вперед. Можно сделать так, чтобы благодаря этим изменениям учитель начал экономить свои силы и повысил эффективность своей работы, чтобы ученик не выгорал, а учеба в школе готовила его к выбору будущей профессии.
- Чем Сааремааская государственная гимназия отличается от всех остальных школ?
- Многими вещами, которые выводят из зоны комфорта. Например, у нас есть обязательные курсы ораторского мастерства и уроки танцев. Учащиеся должны принимать участие в общественной работе. При этом мы пытаемся делать все от нас зависящее, чтобы ученик перешел на следующий этап обучения. Как мы это делаем? Пытаемся совместить роль классного руководителя с ролями ментора и коуча, тем самым поддерживая ученика. Вместе с учителями тестируем педагогический дизайн. У нас много разных факультативных курсов, уклоны уже не трехлетние, менять их можно хоть каждый год. Это все для того и делается, чтобы ученик смог найти для себя то, что ему действительно нравится.
- Немного о скрытой стороне. Приходится ли из государственной гимназии под вашим началом кого-то отчислять?
- У нас примерно 500 гимназистов. И тут действительно все не так однозначно. Есть ученики, которые в какой-то момент понимают, что тот темп, в котором мы учимся, требует от них большего, чем они могут сейчас дать. И тогда они могут выбрать что-то другое. Бывают учащиеся, которым при приеме в гимназию мы дали понять, что у них есть потенциал к учебе, но потом в их жизни возникают какие-то обстоятельства, которые мешают выполнить обязательный для гимназии академический план. Это может быть работа или личная жизнь, так что каждый год мы отчисляем больше десяти человек.
- Травля в гимназии, наверное, несколько отличается от травли в основной школе. Какова природа травли в гимназии?
- Тут она определенно более тонкая. В том смысле, что она не такая явная (физическая или словесная), а более скрытая. А наравне со скрытой еще существует и кибер-травля. Могу привести один пример, который стал очень популярным в социальных сетях. Школы начали создавать специальные аккаунты, в которых можно поделиться наболевшим, сохранив свою анонимность. Они есть уже практически у всех школ Эстонии, но очень часто эти аккаунты используются для перехода на личности учеников или учителей. Там могут написать что-то очень негативное о другом человеке. Фактически это уже относится к кибер-травле. Ученики пользуются анонимностью для публикации оскорблений. А скрытая травля может заключаться в том, что кто-то плохо высказывается о другом ученике. И через третьих лиц это как-то доходит до этого ученика.
- Перенеслась ли в школу политическая экзальтированность по шкале либерал-консерватор? Если да, то какое влияние она оказывает?
- Да, актуальность этой темы определенно несколько повышается в период выборов. Но я отвечу честно (и в каком-то смысле я этому рад): ученики в этом плане последними теряют рассудок.
- То есть они не так одержимы политикой?
- Причин может быть несколько, одна из них – их просто пока еще не особо интересует эта сфера.
- Бытует мнение, что подростки очень часто социально и политически амбивалентны и не хотят иметь своего мнения.
- Нет, мнение у них, конечно, есть, вопрос лишь в том, хотят ли они сами вступать в дискуссию, когда во многих случаях другие ученики могут начать высмеивать какую-нибудь ветку комментариев. Им кажется абсурдным в этом участвовать. У многих учеников и родители точно так же не участвуют в подобных обсуждениях. Ученики стараются сохранять в гимназии положительный образ. Из-за этого им приходится оставаться психологически гибкими, но я не хочу сказать, что мы насильно удерживаем учеников подальше от политики. Такого нет. У нас очень прилежные ученики: они организуют различные панельные дискуссии, а политика обсуждается как на полосах стенгазеты, так и на уроках. Но это никого ни к чему не обязывает.
- Насколько сильно тревожит ваших учеников война в Украине, которая длится уже полтора года?
- Поначалу война значительно повысила общий уровень тревожности. Я практически каждую неделю получал от учеников вопросы о том, что мы будем делать, если и у нас случится что-то подобное.
- И что вы отвечали шестнадцатилетним?
- У нас по классам ходили эксперты в этой области, а также эстонские офицеры. Учителя тоже дискутировали с учениками. Нам было важно, чтобы ученики могли выразить свои эмоции. Я думаю, что большую пользу принесло наше участие в общегосударственном конкурсе ораторского мастерства, после которого мы предоставили участникам возможность выступить с конкурсными речами перед публикой в центре Курессааре. В тяжелые периоды определенные ритуалы имеют крайне важное значение, они помогают нам определиться с позицией, понять, какой точки зрения мы придерживаемся, как мы к чему-то относимся и находимся ли на одной волне.
- Занимаются ли учителя страхами, которые ученики испытывают из-за всего того, что связано с климатом и экологией? И существуют ли вообще такие страхи?
- У нас есть ученики, которые активно занимаются этой повесткой, а в школе работает экологический кружок.
- Ученикам эта тема важна?
- Они думают об этом, но при этом живут своей жизнью. Я не могу сказать, что большинство учеников эта тема доводит до белого каления, но она им важна, потому что они тоже хотят нормально жить на этой планете.
- Что бы вы сказали правительству в преддверии нового учебного года?
- Кризис в системе образования уже наступил. Мы испытываем серьезную нехватку педагогического состава. В разных регионах она разная, но все понимают, о чем идет речь.
- И самый последний вопрос: если бы вы могли изменить в эстонской системе школьного образования что-то такое, что не связано с деньгами, то что бы вы сделали в первую очередь?
- (Долго думает). Я бы перефразировал это так: о чем нам нельзя забывать. В эстонской школе все мы трудимся во имя того, чтобы следующее поколение жителей нашей страны было лучше нас. Чтобы оно не повторяло наших ошибок. И чтобы эта Эстония будущего, которой они будут управлять, была намного лучше нынешней.