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Фото ⟩ Бензовоз вылетел в кювет и перевернулся

rus.postimees.ee
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В четверг, 31 августа, утром в Ярвамаа произошло опасное ДТП: бензовоз, полный дизельного топлива, выехал в кювет.

В 7.17 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Хуукси в волости Ярва грузовик, перевозивший дизельное топливо, выехал в кювет. Спасатели остановили небольшую утечку топлива, сообщил пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра.

Кроме того, с грузовика были сняты кабели аккумулятора. На место происшествия был вызван другой грузовик из столицы, чтобы откачать топливо из аварийного грузовика. Из кювета грузовик вытаскивали с помощью тяжелой техники.

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