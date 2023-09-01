Фото ⟩ Бензовоз вылетел в кювет и перевернулся

В 7.17 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Хуукси в волости Ярва грузовик, перевозивший дизельное топливо, выехал в кювет. Спасатели остановили небольшую утечку топлива, сообщил пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра.

Кроме того, с грузовика были сняты кабели аккумулятора. На место происшествия был вызван другой грузовик из столицы, чтобы откачать топливо из аварийного грузовика. Из кювета грузовик вытаскивали с помощью тяжелой техники.