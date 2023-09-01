Основатели сети пиццерий продали свое детище

На момент продажи Fesmer уже оперировал шестью точками Pizzakiosk. Всего таких точек 31, ими управляют 18 операторов.

«Pizzakiosk - семейное предприятие, управляемое с душою, и для нас очень важно, чтобы новый собственник умел ценить уже сделанное и развил это», - передает пресс-релиз слова Курре Эрнстен.