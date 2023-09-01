Основатели сети пиццерий продали свое детище

Основатели сети пиццерий Pizzakiosk Курре и Рийна Эрнстен, создавшие свой бизнес 20 лет назад, продали его компании Fesmer OÜ, пишет dv.ee.
На момент продажи Fesmer уже оперировал шестью точками Pizzakiosk. Всего таких точек 31, ими управляют 18 операторов.
«Pizzakiosk - семейное предприятие, управляемое с душою, и для нас очень важно, чтобы новый собственник умел ценить уже сделанное и развил это», - передает пресс-релиз слова Курре Эрнстен.
«Мы сами являемся покупателями франшизы, поэтому прекрасно знаем как она работает», - сказал владелец Fesmer Сандер Коозер.