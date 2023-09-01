Россия и Беларусь вновь приглашены на банкет по поводу вручения Нобелевских премий

Иран в этом году также был снова приглашен на это мероприятие в столице.

В фонде заявили, что стремятся привлечь даже тех, кто не разделяет ценностей Нобелевской премии.

Лидер антииммиграционной партии Шведских демократов Джимми Акессон также был приглашен впервые в этом году, но заявил, что слишком занят, чтобы присутствовать.

Пять из шести церемоний вручения Нобелевской премии ежегодно проходят в Стокгольме, а Нобелевская премия мира вручается в Осло.

В прошлом году Нобелевский фонд заявил, что послы России и Беларуси не будут приглашены из-за российской агрессии против Украины.

Иран также не был приглашен в прошлом году. Тегеран уже давно сталкивается с критикой за свою ситуацию с правами человека. ООН заявила, что правительство этой страны могло совершить преступления против человечности, подавляя протесты в прошлом году.

«Диалог сужается»

Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен так объяснил решение вновь пригласить три эти страны: «Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между людьми с разными взглядами сужается».

«Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем число наших приглашений, чтобы отметить и понять Нобелевскую премию, а также важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ».

Шведский депутат Европарламента от либеральной партии Карин Карлсбро обвинила Фонд в создании «опасного прецедента».

По ее словам, Фонд «дал зеленый свет приглашению России на гламурную вечеринку, в то время как ракеты падают на украинские культурные центры и убивают детей».

Выступая перед общественным радио Швеции, она назвала Россию, Беларусь и Иран «государствами-изгоями», которые «угнетают своих граждан, ведут войну и террор против собственного народа и соседних стран».