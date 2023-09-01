Это важно! ⟩ Бизнес-сделка между двумя фирмами побудила государство обратиться к жителям Эстонии

RIA обращает внимание на то, что сообщения, которые поступают этим людям в государственные почтовые ящики, направляются на адрес э-почты, который в результате сделки купли-продажи между Telia Eesti и Fjordmail Technologies с 5 сентября будет платным. Сделка по продаже среды online.ee касается адресов электронной почты, оканчивающихся на @hot.ee, @online.ee, @suhtlus.ee, @neti.ee, @estpak.ee, @solo.ee, @estnet.ee и @vnet.ee