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Это важно! ⟩ Бизнес-сделка между двумя фирмами побудила государство обратиться к жителям Эстонии

Айвар Аотяхт
, репортер
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С новым владельцем среда online.ee обрела новое лицо и ценник.
С новым владельцем среда online.ee обрела новое лицо и ценник. Фото: Aivar Aotäht

Министерство внутренних дел и Департамент государственной инфосистемы (RIA) отправляют электронные письма людям, которые до сих пор использовали для электронной почты среду online.ee, которая вскоре станет платной.

RIA обращает внимание на то, что сообщения, которые поступают этим людям в государственные почтовые ящики, направляются на адрес э-почты, который в результате сделки купли-продажи между Telia Eesti и Fjordmail Technologies с 5 сентября будет платным. Сделка по продаже среды online.ee касается адресов электронной почты, оканчивающихся на @hot.ee, @online.ee, @suhtlus.ee, @neti.ee, @estpak.ee, @solo.ee, @estnet.ee и @vnet.ee

RIA просит владельцев такого адреса, которые не намерены продолжать пользоваться этой уже платной с 5 сентября услугой, обновить свои контактные данные на государственном портале eesti.ee в настройках почтового ящика - eesti.ee/postkast/et/seaded.

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