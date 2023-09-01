Кристина Каллас: учителям русскоязычных школ будет очень трудно выучить эстонский за год

«Я понимаю, что трудно. Если до сегодняшнего времени уровня нет, то за год, если мы говорим о том, что им придется преподавать в 2024 году, то это будет очень трудно», - сказала Каллас 1 сентября в передаче «Кофе+» на телеканале ETV+, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.