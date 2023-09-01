Кристина Каллас: учителям русскоязычных школ будет очень трудно выучить эстонский за год

Министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200») признала, что многим учителям русскоязычных школ, которые в данный момент не владеют эстонским языком на высоком уровне, будет очень сложно в короткие сроки выучить эстонский, чтобы начать на нем преподавать в рамках перехода на эстоноязычное образование, пишет Rus.ERR.
«Я понимаю, что трудно. Если до сегодняшнего времени уровня нет, то за год, если мы говорим о том, что им придется преподавать в 2024 году, то это будет очень трудно», - сказала Каллас 1 сентября в передаче «Кофе+» на телеканале ETV+, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Она добавила, что по некоторым предметам переход на эстоноязычное преподавание произойдет позднее, поэтому у таких учителей больше времени на изучение эстонского.
«У нас есть предметы, которые переходят на эстонский язык через 3-4 года, поэтому для этих учителей время все-таки есть», - сказала министр.