Государство поможет производителям продуктов питания инвестировать в энергетическую безопасность

С 27 сентября по 11 октября будут приниматься заявки на инвестиционную поддержку обеспечения энергобезопасности от предприятий пищевой промышленности.

Производителям продуктов питания будет оказана поддержка, чтобы снизить их зависимость от ископаемого топлива и помочь обеспечить безопасность цепочки поставок продуктов питания и непрерывность пищевой промышленности, говорится в пояснительном заявлении PRIA.

За субсидией могут обратиться микро-, малые, средние или даже крупные предприятия, основной деятельностью которых является производство продуктов питания, за исключением предприятий по переработке и хранению рыбы, ракообразных и моллюсков, или производстводителей напитков.

За субсидией могут также обратиться признанные организации-производители, работающие в сфере сельского хозяйства.

Ее можно запросить на приобретение оборудования, необходимого для обеспечения безопасности энергоснабжения, или на строительство здания, а также на приобретение генератора для использования в качестве временного источника энергии.

Агентство обращает внимание, что с 28 июля 2023 года вступила в силу поправка к регламенту меры, согласно которой крупные предприятия с численностью сотрудников более 750 человек и выручкой от продаж которых в финансовом году составила более 200 миллионов евро, также могут подать заявку на субсидию.

Максимальная сумма субсидии микро- или малого бизнеса - до 250 000 евро. Для средних и крупных предприятий максимальная сумма составляет до 500 000 евро.

Общий бюджет составляет в общей сложности шесть миллионов евро, который делится на две части в зависимости от размера компаний: два миллиона евро для микро- и малых предприятий и четыре миллиона евро для средних и крупных предприятий.