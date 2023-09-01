Лука Дончич играет на чемпионате мира через боль

Универсальный баскетболист, играющий за клуб «Даллас Маверикс» в НБА, как и ожидалось, выглядит одним из самых ярких игроков на чемпионате мира, набирая за матч в среднем 30 очков, а также делая восемь подборов и семь результативных передач. Словения, ведомая Дончичем, выиграла три игры в подгруппе, но, как отмечают эксперты, соперники были не самыми сильными, а уровень игры сборной Словении пока не слишком впечатляет.

1 сентября в первом матче второго группового этапа Словения встретится с Австралией, на счету которой в подгруппе было две победы и одно поражение. Словенцам, возможно, придется обойтись без травмированного Яки Блажича, однако Лука Дончич, который тоже не на сто процентов здоров, кажется, примет участие в матче.