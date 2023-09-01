Глава сети магазинов низких цен: начинайте экономить, праздник жизни вот-вот закончится

«В том, что касается цен, мнения экономических аналитиков, наших собственных менеджеров по закупкам и ряда крупных сетей совершенно точно не совпадают. Закупочные цены на отдельные товары стали ниже, например, на сливочное масло, молоко и растительное масло, но в целом рост инфляции и цен все равно в этом году составит в среднем около десяти процентов. Эта тенденция останется неизменной и в следующем году», – сказал Лауринг.

«Причины повышения цен – общая инфляция и рост цен производителей, январское повышение налогов и падение оборотов у торговых сетей», – сказал Лауринг.

По словам руководителя A1000 Market, наглядным примером факторов роста себестоимости товаров является то, что за последний месяц сети АЗС дружно поднимали цены четыре раза, а это оказывает влияние на всех. «Мы также можем ожидать дальнейшего роста заработной платы и банковских процентных ставок – то есть, текущие расходы как производителей, так и продавцов увеличатся, а кредиты станут дороже», – сказал Лауринг.