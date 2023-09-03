Актриса Татьяна Космынина: никакое добро завтра не победит, до победы еще долгий путь

«Мы не хотели ставить что-то тяжелое и мрачное о войне. В жизни украинцев тяжелых впечатлений и так хватает. - рассказывает режиссер. - «Коты - беженцы» - очень добрая и теплая история, которая дает надежду».

В роли кошки Буси на сцену выехала на инвалидной коляске актриса Русского театра Татьяна Космынина. В отличии от своих коллег по сцене, Космынина украинским языком не владеет, но ради участия в спектакле он сделала усилие и выучила роль.

Интервью Татьяны Космыниной для Rus.Postimees

- Таня, ты совершенно потрясающая и у тебя практически нет акцента!

- Ой нет, я говорю как по-японски!

- Расскажи мне, насколько это было трудно - участвовать в спектакле на языке, которым ты в жизни не владеешь?

- Ужасно трудно. Меня пригласил Виктор, он сказал, что будет ставить спектакль на украинском языке и я сразу же согласилась. Мы давно готовили этот проект и я знала, что я буду играть в нем.

- Но почему ты согласилась? Анна Сергеева и Виктор Марвин учились актерскому мастерству в Киеве, а ты была уверена, что справишься?

- Меня одна актриса здесь тоже спрашивала, зачем тебе это надо - на украинском играть? Это трудно объяснить... У меня есть потребность в этом. Я как будто отрабатываю какой-то долг. Я знаю, что у нас все сразу делают стойку на слова о коллективной ответственности, но я для себя с ней определилась.

Если человек, который разделяет со мной одну кровь, идет убивать, значит мне надо как-то это зло отрабатывать. Это исключительно моя позиция и мои ощущения, я никого ни к чему не призываю, ни на кого ничего не вешаю. Но вот у меня эта потребность есть.

Для меня это вызов - говорить на украинском, который мне дается дико тяжело. Тяжелее эстонского и любого другого языка, потому что я говорю как будто бы неправильно и от этого моя голова просто взрывается.

Но я отдаю долг тем, что я могу сделать. Я же не могу там посольство поджечь или себя поджечь ради мира на земле. Я могу играть, поэтому игаю пьесу «Коты - беженцы». Я выучила слова и все.

- Как тебе ставили произношение? В самом деле ведь хорошо!

- Со мной занималась наша Арина. Я переписала себе все слова в тетрадочку и их учила. И поэтому я ничего, кроме этих слов сказать, конечно, не могу. Нормально получается, когда я говорю медленно.

Если быстро, то все я артикулирую на русский манер. Эти і/и мне не даются, потому что тоже всю жизнь меня учили, что так неправильно. Мне это тоже очень полезно.

Я, воспитанная в культуре русской сценической речи, вдруг сталкиваюсь с тем, что раньше мне говорили «это говор, так нельзя». А это не говор, это другой язык! То есть мне, как представителю «великого народа», очень полезно получить этот опыт. Так что помимо творчества здесь мы еще и такие вот вещи работают.

- Чем тебе близка именно Буся и как вы роли распределяли?

- Витя ставил спектакль, он всем роли и предложил. Но это абсолютно моя роль. Что уж тут скрывать, мне ближе всего такие характерные персонажи. Наверное, Марусю мне было бы сложнее играть.

- Аня в этой роли очень хороша, такая уверенная в себе сильная кошь-красавица.

- Ну вот, а я немножко клоун и мне удобно. Я на коляске, я шучу, такая у этой кошки странность. Она оправдывает, что я говорю чуть медленнее, чем остальные и ошибки делаю.

Драматурги согласились, что будет играть русскоязычная актриса, совсем русскоязычная. Они разрешили, зная, что у меня акцент. Но ведь существует суржик. Есть люди, которые говорят так на таком украинском со смесью бог знает чего еще. Поэтому мне позволили делать ошибки.

- Было очень классно, я прослезились. Еще несколько спектаклей осталось играть?

- Да, еще четыре спектакля. У нас можно купить благотворительные билеты для детей, которые пойдут на спектакль бесплатно. Насколько я знаю, у нас Euronics выкупил целый зал для детей в какой-то день.

- Детям понравилось, они очень живо следили за происходящим, смеялись...

- Знаешь, я совсем не могу петь финальную песню. Вроде это обычная финальная песня для детского спектакля: свет победит темноту, добро победит зло. Но когда ты понимаешь, в каком контексте это поется… Никакое добро завтра не победит, до этой победы еще такой путь. И когда ты понимаешь, кто то в зале сидит, то вся нежная детская история превращается в такую трагедию, что я совершенно не могу. Я рыдаю, мне все это дается очень тяжело.