В субботу на сцене Эстонского драматического театра играли премьеру детской пьесы «Коты-беженцы». История получилась потрясающе доброй - дети и родители уходили из зала со слезами на глазах. Rus.Postimees поговорил с режиссером-постановщиком спектакля Виктором Марвиным и актрисой Татьяной Космыниной, которая впервые в жизни играла на украинском языке.
Актриса Татьяна Космынина: никакое добро завтра не победит, до победы еще долгий путь
«Коти-Біженці» - это история о котиках, которые из-за Беды, которая пришла в их дом, были вынуждены расстаться с хозяевами. Они живут в кошачьем приюте за границей и занимаются своими кошачьими делами.
Кошка-волонтер Маруся (Анна Сергеева-Марвина) заботится о кошке в инвалидной коляске Бусе (Татьяна Космынина), а породистый дерзкий кот Николай (Виктор Марвин) снимает сториз для Instagram.
И вот у них в приюте появляется новый персонаж – котенок Персик. Персик - рыжая малышка, которая потерялась на вокзале. Теперь единственное ее желание - найти любимую хозяйку.
Спектакль идет на украинском языке, но русскоязычные дети в зале тоже были и у них не было затруднений с пониманием сюжета. Все дети реагировали очень искренне. В спектакле много музыки, танцев, отличная сценография, поэтому следить за происходящим на сцене не сложно даже детям 3-4 лет.
Виктор Марвин рассказал, что этот спектакль - попытка сделать что-то хорошее для людей, вынужденных покинуть свои дома. «С начала военной агрессии России в Эстонию в поисках убежища приехало более 60 тысяч украинских беженцев и большинство из них - женщины и дети, - говорит Марвин. - Поэтому мы решили сделать спектакль для них».
При подготовке к постановке режиссер и труппа консультировались с психологами, которые работают с беженцами. «Война оставляет серьезный отпечаток на эмоциональном состоянии людей, особенно детей. Хотя в истории котов не упоминается война, а речь идет о большой Беде, подтекст истории понятен, - рассказал Марвин. - Мы хотели точно знать, как можно рассказывать об этой теме, чтобы не сделать зрителю больно».
«Мы не хотели ставить что-то тяжелое и мрачное о войне. В жизни украинцев тяжелых впечатлений и так хватает. - рассказывает режиссер. - «Коты - беженцы» - очень добрая и теплая история, которая дает надежду».
В роли кошки Буси на сцену выехала на инвалидной коляске актриса Русского театра Татьяна Космынина. В отличии от своих коллег по сцене, Космынина украинским языком не владеет, но ради участия в спектакле он сделала усилие и выучила роль.
Интервью Татьяны Космыниной для Rus.Postimees
- Таня, ты совершенно потрясающая и у тебя практически нет акцента!
- Ой нет, я говорю как по-японски!
- Расскажи мне, насколько это было трудно - участвовать в спектакле на языке, которым ты в жизни не владеешь?
- Ужасно трудно. Меня пригласил Виктор, он сказал, что будет ставить спектакль на украинском языке и я сразу же согласилась. Мы давно готовили этот проект и я знала, что я буду играть в нем.
- Но почему ты согласилась? Анна Сергеева и Виктор Марвин учились актерскому мастерству в Киеве, а ты была уверена, что справишься?
- Меня одна актриса здесь тоже спрашивала, зачем тебе это надо - на украинском играть? Это трудно объяснить... У меня есть потребность в этом. Я как будто отрабатываю какой-то долг. Я знаю, что у нас все сразу делают стойку на слова о коллективной ответственности, но я для себя с ней определилась.
Если человек, который разделяет со мной одну кровь, идет убивать, значит мне надо как-то это зло отрабатывать. Это исключительно моя позиция и мои ощущения, я никого ни к чему не призываю, ни на кого ничего не вешаю. Но вот у меня эта потребность есть.
Для меня это вызов - говорить на украинском, который мне дается дико тяжело. Тяжелее эстонского и любого другого языка, потому что я говорю как будто бы неправильно и от этого моя голова просто взрывается.
Но я отдаю долг тем, что я могу сделать. Я же не могу там посольство поджечь или себя поджечь ради мира на земле. Я могу играть, поэтому игаю пьесу «Коты - беженцы». Я выучила слова и все.
- Как тебе ставили произношение? В самом деле ведь хорошо!
- Со мной занималась наша Арина. Я переписала себе все слова в тетрадочку и их учила. И поэтому я ничего, кроме этих слов сказать, конечно, не могу. Нормально получается, когда я говорю медленно.
Если быстро, то все я артикулирую на русский манер. Эти і/и мне не даются, потому что тоже всю жизнь меня учили, что так неправильно. Мне это тоже очень полезно.
Я, воспитанная в культуре русской сценической речи, вдруг сталкиваюсь с тем, что раньше мне говорили «это говор, так нельзя». А это не говор, это другой язык! То есть мне, как представителю «великого народа», очень полезно получить этот опыт. Так что помимо творчества здесь мы еще и такие вот вещи работают.
- Чем тебе близка именно Буся и как вы роли распределяли?
- Витя ставил спектакль, он всем роли и предложил. Но это абсолютно моя роль. Что уж тут скрывать, мне ближе всего такие характерные персонажи. Наверное, Марусю мне было бы сложнее играть.
- Аня в этой роли очень хороша, такая уверенная в себе сильная кошь-красавица.
- Ну вот, а я немножко клоун и мне удобно. Я на коляске, я шучу, такая у этой кошки странность. Она оправдывает, что я говорю чуть медленнее, чем остальные и ошибки делаю.
Драматурги согласились, что будет играть русскоязычная актриса, совсем русскоязычная. Они разрешили, зная, что у меня акцент. Но ведь существует суржик. Есть люди, которые говорят так на таком украинском со смесью бог знает чего еще. Поэтому мне позволили делать ошибки.
- Было очень классно, я прослезились. Еще несколько спектаклей осталось играть?
- Да, еще четыре спектакля. У нас можно купить благотворительные билеты для детей, которые пойдут на спектакль бесплатно. Насколько я знаю, у нас Euronics выкупил целый зал для детей в какой-то день.
- Детям понравилось, они очень живо следили за происходящим, смеялись...
- Знаешь, я совсем не могу петь финальную песню. Вроде это обычная финальная песня для детского спектакля: свет победит темноту, добро победит зло. Но когда ты понимаешь, в каком контексте это поется… Никакое добро завтра не победит, до этой победы еще такой путь. И когда ты понимаешь, кто то в зале сидит, то вся нежная детская история превращается в такую трагедию, что я совершенно не могу. Я рыдаю, мне все это дается очень тяжело.
Все собранные от спектакля деньги пойдут в фонд «Повернись живим». Покупая благотворительный билет, вы подарите ребенку-беженцу возможность бесплатно посетить театр. Вы можете купить неограниченное количество таких билетов.