Нарвская эстонская госгимназия: к делу нужно подходить творчески!

Новый учебный год гимназисты Нарвской эстонский государственной гимназии начнут в старом здании - новое все еще не готово. Но и ученики, и учителя настроены оптимистично и уверены - это не помещает учебному процессу.
Для гимназистов учебный год начнется в здании на улице Кренгольми. Новое здание по адресу Харидузе 3 будет готово только в январе. «Мы уже обустроились и можем приступить к занятиям первого сентября», - говорит директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар. Директор уверена, что небольшое неудобство скажется на учебном процессе, но не на результатах обучения.
«На первый взгляд, временное помещение может предоставлять меньше возможностей, чем новое здание. Но это прекрасная возможность попробовать мыслить нестандартно и сосредоточиться на главном, - подчеркивает Кяосаар. - В повседневной жизни мы не всегда располагаем всеми техническими возможностями и должны подходить к делу творчески. Например, для занятий спортом не обязательно нужен современный спортзал - у нас рядом и лесная тропа, и море, и песчаный пляж».
А вот ученики с нетерпением ждут, когда смогут приступить к учебе в новом здании. «Отчасти обидно..Не из-за того, что новое здание не готово, а из-за здания, в котором мы сейчас будем обучаться. И снаружи и внутри это здание..оставляет желать лучшего», - делится мыслями двенадцатиклассник Максим.
Линейка по случаю начала учебного года прошла в здании Нарвского Колледжа Тартуского университета - хорошего учебного года гимназистам пожелали министр образования Кристина Каллас, мэр города Катри Райк и, конечно же, сама директор Нарвской эстонской гимназии Ирене Кяосаар. После праздничного открытия ребята отправилась на шествие.
По словам Кяосаар, цель Эстонской гимназии - создать современную образовательную среду, ориентированную на развитие самостоятельности у учащихся. «Для этого мы будем поддерживать у ребят умения учиться, брать на себя ответственность, определять собственные интересы и цели через самостоятельный выбор».
Директор рассказала, что при подготовке к новому учебному году самая большая проблема была связана с поиском преподавателей. «Мы нашли всех преподавателей в нашу команду, но это было непросто: найти отличных учителей-предметников, которые могут обучать на эстонском, нелегко. Довольно много преподавателей приехало в Нарву из других регионов. Как они адаптируются и как долго останутся в Нарве - вопросы, на который может ответить только время», - добавляет Кяосаар.
«Очень интересно, как это все будет выглядеть, потому что мы должны доучиваться по старой программе. Интересно, как все это дело будет работать, как учителя будут во всем этом разбираться. Ожиданий много», - говорит Максим.
Одним из главных вызовов для некоторых учеников будет обучение полностью на эстонском языке. Но ребята к этому готовы. «В школу поступили в основном те ученики, чей уровень владения языком позволяет учиться на эстонском», - комментирует Кяосаар.
По ее словам, молодые люди, пришедшие на собеседование, имели очень разный уровень владения эстонским. «Но если у молодого человека есть сильная мотивация к изучению языка и он готов взять на себя ответственность, то именно мы должны предоставить ему такую возможность и поддержку», - добавила директор.
Максим, который пришел в гимназию из школы с эстонским погружением, немного переживает за свой разговорный эстонский. «Это чуть более проблематично, поэтому я немного побаиваюсь, но надеюсь, что преградой это не станет».