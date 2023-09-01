Нарвская эстонская госгимназия: к делу нужно подходить творчески!

Гимназисты Нарвской эстонской государственной гимназии. Фото: Postimees

По словам Кяосаар, цель Эстонской гимназии - создать современную образовательную среду, ориентированную на развитие самостоятельности у учащихся. «Для этого мы будем поддерживать у ребят умения учиться, брать на себя ответственность, определять собственные интересы и цели через самостоятельный выбор».

Директор рассказала, что при подготовке к новому учебному году самая большая проблема была связана с поиском преподавателей. «Мы нашли всех преподавателей в нашу команду, но это было непросто: найти отличных учителей-предметников, которые могут обучать на эстонском, нелегко. Довольно много преподавателей приехало в Нарву из других регионов. Как они адаптируются и как долго останутся в Нарве - вопросы, на который может ответить только время», - добавляет Кяосаар.

«Очень интересно, как это все будет выглядеть, потому что мы должны доучиваться по старой программе. Интересно, как все это дело будет работать, как учителя будут во всем этом разбираться. Ожиданий много», - говорит Максим.

Одним из главных вызовов для некоторых учеников будет обучение полностью на эстонском языке. Но ребята к этому готовы. «В школу поступили в основном те ученики, чей уровень владения языком позволяет учиться на эстонском», - комментирует Кяосаар.

Праздничное шествие. Фото: Postimees

По ее словам, молодые люди, пришедшие на собеседование, имели очень разный уровень владения эстонским. «Но если у молодого человека есть сильная мотивация к изучению языка и он готов взять на себя ответственность, то именно мы должны предоставить ему такую возможность и поддержку», - добавила директор.