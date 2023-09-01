Один из основных клиентов Metaprint по-прежнему выпускает в России строительную пену

Wolf Group успешно занимается производством и сбытом строительной пены, герметиков, клеев, средств для очистки и обработки поверхностей, а также строительных плит: в прошлом году консолидированная выручка компании превысила 154 млн евро, что стало самым высоким показателем за всю ее историю.

ERR в течение двух дней не удалось получить у Wolf Group ответы на вопросы о том, работает ли до сих пор российский завод концерна, как повлияли санкции на его деятельность, является ли Wolf Group по-прежнему клиентом Metaprint в России и что в концерне думают об этичности ведения бизнеса в России в настоящее время.