Два неразлучных друга Тузик и Рыжик потеряли хозяйку и свой дом, но не теряют надежду найти новых любящих хозяев. Пока за котами присматривают добровольцы некоммерческой организации Cats Help.
Фото ⟩ Смерть хозяйки и угроза потери друга: жителей Эстонии призывают не проходить мимо трогательной истории двух котов
По словам волонтера Cats Help Марии Унт, хозяйка эти двух котов знала, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, что в скором времени ее ждет госпитализация и домой она может не вернуться.
«Она обратилась к знакомым с просьбой помочь ей пристроить котов, но никому не хотелось даже и верить в то, что такой исход возможен и коты действительно скоро останутся без хозяйки», - рассказывает Унт.
К сожалению, самые печальные прогнозы сбылись: здоровье владелицы котов буквально за считаные недели ухудшилось и ее забрали в больницу. Домой она не вернулась. «К нам с просьбой помочь с котами обратилась уже ее дочка: она их забрать не может ввиду небольшой жилплощади и уже наличия там животных», - пояснила волонтер Cats Help.
Добровольцы организации, которые уже много лет помогают спасать кошек по всей Эстонии, решили помочь. Некоторое время, пока искали Тузику и Рыжику передержку, то есть временный дом, коты жили в опустевшей без их хозяйки квартире совсем одни.
Казалось бы, найти дом двум домашним, ласковым, ухоженным и здоровым котам легко, но почему-то Тузику и Рыжику не везет.
«Кормить их и убирать за ними приходила соседка. Понятно, что для животных, привыкших жить в компании человека, каждый день получать ласку и внимание, жизнь в изоляции оказалась сильным стрессом, - говорит Мария Унт. - Тузик и Рыжик были постоянно напуганы, в поисках хозяйки недоуменно озирались по сторонам и жалобно мяукали каждый раз, когда соседка уходила и снова оставляла их одних».
Волонтеры отказались от идеи разлучить котов. «Конечно, можно было бы сделать проще и поискать им передержку раздельно, но, посмотрите, как они привязаны друг к другу! Это видно даже на фотографиях, - поясняет Унт. - В итоге мы все же нашли для них временный дом, в которых согласились принять их вдвоем».
Тузик и Рыжик были очень рады вновь оказаться рядом с людьми, слышать их голоса, получать любовь и спать в теплой кроватке рядом с человеком. Но, как подчеркивает Мария, все же это передержка, то есть временный дом, в котором долго держать эту сладкую парочку нельзя.
Казалось бы, найти дом двум домашним, ласковым, ухоженным и здоровым котам (один к тому же напоминает окрасом сиамского) должно быть легко, но почему-то Тузику и Рыжику не везет, сокрушается Унт. «Мы много раз делали о них разные посты на двух языках, добавляли их фотографии, видео, но никто так и не захотел взять себе осиротевших котов», - говорит она.
Волонтеры недоумевают: что же с котами не так? «Да, Тузику 11 лет, а Рыжику пять. Это не котята, но и не пенсионеры. Коты в среднем могут прожить 15 лет, а с учетом, что они не жили на улице, у них хорошее здоровье, то и еще дольше. У обоих впереди еще годы жизни, поэтому возраст не должен отпугивать. Да и потом, если посмотреть на это с другой стороны: разве не здорово подарить котам пусть и не полных 15 лет жизни в любви и ласке, а хотя бы даже и пять-десять? Ведь это большой срок для кота, и поверьте, они будут очень благодарны тому человеку, который проявит к ним милосердие», - уверяет Мария.
Волонтеры Cats Help не хотят разлучать закадычных друзей. «Они ведь и так уже пережили стресс и горе от того, что остались без хозяйки! Зачем причинять им еще больше страданий и разделять? - задается вопросом Унт. - Поэтому мы хотим верить, что все же найдется семья, которая решит подарить обоим котам дом, примет их как своих, подарит им любовь и заботу».
По ее словам, Тузик и Рыжик приучены к лотку, очень спокойные, не будут шкодить и ломать все подряд, как большинство котят. «Они идеально подойдут тем, кто хочет себе добрых, ласковых и спокойных пушистых друзей, о которых можно будет греться длинными зимними вечерами», - уточняет доброволец организации по помощи кошкам.
Больше фотографий и видео котов можно найти на сайте Cats Help.
Если кого-то тронула эта история, напишите в мессенджер Cats Help MTÜ, на почту catshelpmtu@gmail.com или же заполните анкету.
Если вы хотите поддержать волонтеров, вы можете сделать пожертвование для Cats Help MTÜ через банковский перевод:
Получатель: MTÜ Cats Help
- SWED: EE742200221071322431
- SEB: EE091010220291056222
- LHV: EE767700771005347958
Пояснение: annetus или Paldiski kiisu
Пожертвование можно сделать и по телефону:
- 900 0020 (стоимость звонка - 5€)
- 900 0001 (стоимость звонка - 10€)
- 900 0021 (стоимость звонка - 25€)
Обязательно прослушайте текст приветствия до конца, иначе пожертвование не будет переведено.
Поддержать организацию можно и через их САЙТ.
Инструкцию, как пожертвовать корм для кошек, можно найти ЗДЕСЬ.