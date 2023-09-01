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Фото ⟩ Смерть хозяйки и угроза потери друга: жителей Эстонии призывают не проходить мимо трогательной истории двух котов

Не дадим разлучить Тузика и Рыжика!
София Солдатенко
, репортер
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Идеальные ребята, которые не доставят много хлопот, а будут только радовать глаз своими нежностями.
Идеальные ребята, которые не доставят много хлопот, а будут только радовать глаз своими нежностями. Фото: Cats help MTÜ

Два неразлучных друга Тузик и Рыжик потеряли хозяйку и свой дом, но не теряют надежду найти новых любящих хозяев. Пока за котами присматривают добровольцы некоммерческой организации Cats Help.

По словам волонтера Cats Help Марии Унт, хозяйка эти двух котов знала, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, что в скором времени ее ждет госпитализация и домой она может не вернуться.

«Она обратилась к знакомым с просьбой помочь ей пристроить котов, но никому не хотелось даже и верить в то, что такой исход возможен и коты действительно скоро останутся без хозяйки», - рассказывает Унт.

К сожалению, самые печальные прогнозы сбылись: здоровье владелицы котов буквально за считаные недели ухудшилось и ее забрали в больницу. Домой она не вернулась. «К нам с просьбой помочь с котами обратилась уже ее дочка: она их забрать не может ввиду небольшой жилплощади и уже наличия там животных», - пояснила волонтер Cats Help.

Добровольцы организации, которые уже много лет помогают спасать кошек по всей Эстонии, решили помочь. Некоторое время, пока искали Тузику и Рыжику передержку, то есть временный дом, коты жили в опустевшей без их хозяйки квартире совсем одни.

Казалось бы, найти дом двум домашним, ласковым, ухоженным и здоровым котам легко, но почему-то Тузику и Рыжику не везет.

«Кормить их и убирать за ними приходила соседка. Понятно, что для животных, привыкших жить в компании человека, каждый день получать ласку и внимание, жизнь в изоляции оказалась сильным стрессом, - говорит Мария Унт. - Тузик и Рыжик были постоянно напуганы, в поисках хозяйки недоуменно озирались по сторонам и жалобно мяукали каждый раз, когда соседка уходила и снова оставляла их одних».

Волонтеры отказались от идеи разлучить котов. «Конечно, можно было бы сделать проще и поискать им передержку раздельно, но, посмотрите, как они привязаны друг к другу! Это видно даже на фотографиях, - поясняет Унт. - В итоге мы все же нашли для них временный дом, в которых согласились принять их вдвоем».

Оба котика кастрированы, вакцинированы, у них есть паспорта и чипы. Они здоровы и приучены к лотку. Все, что им сейчас нужно, - новый хозяин. 
Оба котика кастрированы, вакцинированы, у них есть паспорта и чипы. Они здоровы и приучены к лотку. Все, что им сейчас нужно, - новый хозяин. Фото: Cats help MTÜ

Тузик и Рыжик были очень рады вновь оказаться рядом с людьми, слышать их голоса, получать любовь и спать в теплой кроватке рядом с человеком. Но, как подчеркивает Мария, все же это передержка, то есть временный дом, в котором долго держать эту сладкую парочку нельзя.

Казалось бы, найти дом двум домашним, ласковым, ухоженным и здоровым котам (один к тому же напоминает окрасом сиамского) должно быть легко, но почему-то Тузику и Рыжику не везет, сокрушается Унт. «Мы много раз делали о них разные посты на двух языках, добавляли их фотографии, видео, но никто так и не захотел взять себе осиротевших котов», - говорит она.

Волонтеры недоумевают: что же с котами не так? «Да, Тузику 11 лет, а Рыжику пять. Это не котята, но и не пенсионеры. Коты в среднем могут прожить 15 лет, а с учетом, что они не жили на улице, у них хорошее здоровье, то и еще дольше. У обоих впереди еще годы жизни, поэтому возраст не должен отпугивать. Да и потом, если посмотреть на это с другой стороны: разве не здорово подарить котам пусть и не полных 15 лет жизни в любви и ласке, а хотя бы даже и пять-десять? Ведь это большой срок для кота, и поверьте, они будут очень благодарны тому человеку, который проявит к ним милосердие», - уверяет Мария.

Волонтеры Cats Help не хотят разлучать закадычных друзей. «Они ведь и так уже пережили стресс и горе от того, что остались без хозяйки! Зачем причинять им еще больше страданий и разделять? - задается вопросом Унт. - Поэтому мы хотим верить, что все же найдется семья, которая решит подарить обоим котам дом, примет их как своих, подарит им любовь и заботу».

По ее словам, Тузик и Рыжик приучены к лотку, очень спокойные, не будут шкодить и ломать все подряд, как большинство котят. «Они идеально подойдут тем, кто хочет себе добрых, ласковых и спокойных пушистых друзей, о которых можно будет греться длинными зимними вечерами», - уточняет доброволец организации по помощи кошкам.

Больше фотографий и видео котов можно найти на сайте Cats Help.

Если кого-то тронула эта история, напишите в мессенджер Cats Help MTÜ, на почту catshelpmtu@gmail.com или же заполните анкету.

Если вы хотите поддержать волонтеров, вы можете сделать пожертвование для Cats Help MTÜ через банковский перевод:

Получатель: MTÜ Cats Help

  • SWED: EE742200221071322431
  • SEB: EE091010220291056222
  • LHV: EE767700771005347958

Пояснение: annetus или Paldiski kiisu

Пожертвование можно сделать и по телефону:

  • 900 0020 (стоимость звонка - 5€)
  • 900 0001 (стоимость звонка - 10€)
  • 900 0021 (стоимость звонка - 25€)

Обязательно прослушайте текст приветствия до конца, иначе пожертвование не будет переведено.

Поддержать организацию можно и через их САЙТ.

Инструкцию, как пожертвовать корм для кошек, можно найти ЗДЕСЬ.

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