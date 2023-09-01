Фото ⟩ Смерть хозяйки и угроза потери друга: жителей Эстонии призывают не проходить мимо трогательной истории двух котов

Волонтеры отказались от идеи разлучить котов. «Конечно, можно было бы сделать проще и поискать им передержку раздельно, но, посмотрите, как они привязаны друг к другу! Это видно даже на фотографиях, - поясняет Унт. - В итоге мы все же нашли для них временный дом, в которых согласились принять их вдвоем».

Оба котика кастрированы, вакцинированы, у них есть паспорта и чипы. Они здоровы и приучены к лотку. Все, что им сейчас нужно, - новый хозяин. Фото: Cats help MTÜ

Тузик и Рыжик были очень рады вновь оказаться рядом с людьми, слышать их голоса, получать любовь и спать в теплой кроватке рядом с человеком. Но, как подчеркивает Мария, все же это передержка, то есть временный дом, в котором долго держать эту сладкую парочку нельзя.

Казалось бы, найти дом двум домашним, ласковым, ухоженным и здоровым котам (один к тому же напоминает окрасом сиамского) должно быть легко, но почему-то Тузику и Рыжику не везет, сокрушается Унт. «Мы много раз делали о них разные посты на двух языках, добавляли их фотографии, видео, но никто так и не захотел взять себе осиротевших котов», - говорит она.