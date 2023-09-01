Пожар в Тартумаа: местные волонтеры-спасатели не получили вызов

Логистика Центра тревоги основана на порядке выезда бригад, так же было сделано и в случае этого пожара, по словам менеджера по связям Центра тревоги Мари Аава. По системе на место происшествия отправляются ближайшие и самые быстрые автомобили с необходимым оборудованием и экипажем. У спасателей из Тырванди время реагирования пять минут, а у волонтеров Ныо - десять.

«Зачастую команда Тырванди успевает отреагировать и за 60 секунд. Это становится возможным благодаря дежурным 24 часа в сутки мужчинам, которым самоуправление платит зарплату, - пояснил представитель Южного спасательного центра Марек Кийк. - Не все волонтеры имеют такие возможности, и никто от них этого не требует и не ожидает».

Разочарование

Кийк заявил, что волонтеры Ныо устно выразили свое недовольство. «Волонтеры могут попробовать сократить время реагирования, если это соответствует их возможностям», - сказал он. Кийк также добавил, что, по мнению инспектора, прибытие спасателей на минуту-две раньше существенно не облегчило бы последствия.

Кади Сарапуу сказала, что даже если время реагирования спасателей Ныо дольше обычного, они бы успели выехать гораздо быстрее. «Кроме того, мы знаем местных жителей и условия, - отметила она. - И в этот раз мы смогли помочь со сбором воды, потому что знали, где можно взять воду гораздо ближе, чем то место, которое указано в системе».