Пожар в Тартумаа: местные волонтеры-спасатели не получили вызов

В минувшее воскресенье на хуторе деревни Айамаа волости Ныо загорелись сауна и построенный рядом с ней сарай. Первыми на помощь прибыли волонтеры из Тырванди и профессиональные спасатели из Тарту. Однако добровольческий коммандос Ныо, находившийся всего в семи километрах, приглашения изначально не получил.
Руководитель местного волонтерского спасательного общества убежден, что они добрались бы до места пожара на несколько минут раньше своих коллег из Тырванди.
Несколько минут могли бы спасти очень многое, считает также хозяйка пострадавшего хутора. «Я до сих пор разочарована тем, что не пригласили местных жителей. Что-то определенно можно было спасти за эти несколько минут», - сказала она.
Женщина успела вынести кур из сарая до приезда спасателей, и все они остались живы. Спасателям удалось ограничить распространение огня на дом.
Почему местные спасатели-добровольцы не пришли на помощь первыми? В центр экстренной помощи поступило сообщение о пожаре, возникшем в поселке Айамаа в воскресенье в 23:27. Через минуту Центр тревоги вызвал тырвандских добровольцев и тартуских профессиональных спасателей. Коммандос Тырванди прибыл в 23:46, тартуская команда - минутой позже. Коммандос Ныо вызвали только в 23:42 по предложению командира отряда Эльва.
Руководитель волонтерского спасательного общества Кади Сарапуу разочарована тем, что они не получили звонка из Центра тревоги первыми, и считает, что они прибыли бы на несколько минут раньше коллег из Тырванди.
«Мы узнали о пожаре по радио только тогда, когда Центр тревоги начал координировать работу с вызванными на место спасателями, - сказала Сарапуу. - Вызов мы получили по предложению командира группы элваского коммандос, который в то время уже подъезжал к месту пожара, а нам удалось прибыть на место за несколько минут до полуночи».
Логистика Центра тревоги основана на порядке выезда бригад, так же было сделано и в случае этого пожара, по словам менеджера по связям Центра тревоги Мари Аава. По системе на место происшествия отправляются ближайшие и самые быстрые автомобили с необходимым оборудованием и экипажем. У спасателей из Тырванди время реагирования пять минут, а у волонтеров Ныо - десять.
«Зачастую команда Тырванди успевает отреагировать и за 60 секунд. Это становится возможным благодаря дежурным 24 часа в сутки мужчинам, которым самоуправление платит зарплату, - пояснил представитель Южного спасательного центра Марек Кийк. - Не все волонтеры имеют такие возможности, и никто от них этого не требует и не ожидает».
Разочарование
Кийк заявил, что волонтеры Ныо устно выразили свое недовольство. «Волонтеры могут попробовать сократить время реагирования, если это соответствует их возможностям», - сказал он. Кийк также добавил, что, по мнению инспектора, прибытие спасателей на минуту-две раньше существенно не облегчило бы последствия.
Кади Сарапуу сказала, что даже если время реагирования спасателей Ныо дольше обычного, они бы успели выехать гораздо быстрее. «Кроме того, мы знаем местных жителей и условия, - отметила она. - И в этот раз мы смогли помочь со сбором воды, потому что знали, где можно взять воду гораздо ближе, чем то место, которое указано в системе».
Она надеется, что этот случай заставит причастных к этому задуматься и найти решения, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. В пожаре, опустошившим ферму в деревне Айамаа, почти полностью были уничтожены сарай, сауна и гараж, полный инструментов. Авария, вероятно, началась из-за дымохода сауны.