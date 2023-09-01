ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Нехватка оружия становится для России критической

Россия вывезла с Курил несколько систем ПВО С-300 и другое вооружение, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Украина продолжает оказывать психологическое давление на Россию, сообщая о все новых успехах в разработке ее собственных ракетных и дроновых программ. Поскольку на протяжении последней недели украинские ракеты и беспилотники постоянно наносили удары по территории России, а также в оккупированном Крыму, фон для таких сообщений был вполне подходящий. Ранее появлялась информация о том, что усовершенствованные дроны смогут пролетать до тысячи километров.
Вчера к хору соответствующих голосов присоединился и президент Зеленский, который упомянул, что началось массовое производство ударных дронов, способных поражать цели на расстоянии более чем в 700 километров. Еще более простым является использование новых модификаций ранее разработанных в Украине противокорабельных ракет «Нептун», которые уже поражали серьезные цели в Крыму.
Конечно, способность Украины быстро производить новое оружие в очень больших количествах вызывает небольшие сомнения. Но энергичные информационные операции Украины делают более сильным эффект от украинских атак в глубине России. Все вместе это должно изменить отношение российских граждан к войне и, прежде всего, к заявлениям своего правительства.
Поскольку такие атаки на стратегическом уровне - в основном из-за их неожиданности - все очевиднее склоняют ситуацию в пользу украинской стороны, россиянам приходится искать варианты для решительных ответов. Практически единственным вариантом для них является нанесение крупных авиаударов.
Украина своей кампанией авиаударов в том числе пытается и демотивировать противника к организации более крупных авиаударов по украинской гражданской инфраструктуре. Становится очевидно, что в случае таких массированных атак в будущем Украина будет иметь возможность дать на них симметричный ответ. Также понятно, что и украинские морские дроны не сказали своего последнего слова. России есть над чем подумать, готовясь к зимней кампании.
Инфодавление со стороны Украины продолжается
Украина продолжает информационное давление и по теме атаки на военный аэродром в Курске. Сегодня в СМИ просочилась информация, что атака была осуществлена с помощью дронов, сделанных из бумаги. Об использовании таких дронов Украиной было много написано в последние дни. Поскольку они невидимы для радаров, но все же могут нести достаточное количество заряда взрывчатого вещества, это очень опасное оружие, которое, правда, можно использовать только на довольно небольших расстояниях.
Благодаря этой информации сформировался хороший контекст для опубликованной вчера новости, что в атаке на Курск также принимали участие и российские добровольцы, воюющие на стороне Украины. Поскольку военный аэродром «Курск» расположен достаточно далеко от Украины, использованные при атаке дроны должны были начать свой путь с российской территории, что означает высокую вероятность проведения совместной спецоперации украинского спецназа и российских добровольцев на российской земле.
Стоит также обратить внимание на доклад, опубликованный доктором Коизуми, аналитиком и преподавателем Токийского университета. Согласно этом докладу, с Курил недавно были вывезены некоторые ЗРК С-300. Кроме того, японский аналитик говорит о поставках на украинский фронт и других видов вооружения, находившегося на Курилах.
Оружие с Курил
За последние годы Россия организовала несколько кампаний в СМИ на тему размещения вооружений на Курилах. В течение многих лет Россия также пыталась проявлять повышенную активность в Тихом океане. Сейчас большая часть вооружений и войск из всего дальневосточного региона переброшена для участия в боевых действиях в Украине. То же, видимо, произошло и с системами ПВО, что доказывает очень большой дефицит этих систем вооружений у России в ее войне против Украины.
Россия может компенсировать дефицит средств сдерживания за счет сотрудничества с Китаем. Также на руку России играет усиление военной агрессивности Северной Кореи, на фоне чего подчеркивается рост военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.
Украинские дроны прошлой ночью продолжали летать над Россией. Несколько раз в течение суток в Брянске были зафиксированы взрывы. Ночью российская ПВО снова сработала в Псковской области, однако сообщений о новых попаданиях оттуда не поступало. При этом поступали сообщения о беспилотниках из Курска. Мэр Москвы ежедневно заявляет о сбитых в окрестностях российской столицы дронах.
На фронте особых изменений не произошло.
Украинские силы теснят российские войска, продолжая непрерывные атаки. Вчера в Крыму было отемечено несколько воздушных ударов.
Православная церковь Украины с сегодняшнего дня переходит на так называемый Новоюлианский календарь, в результате чего христианские церковные праздники в Украине будут отмечаться в то же время, что и в западных церквях. Для Украины это, безусловно, означает важный шаг по выходу из сферы влияния Русской православной церкви и синхронизации украинского общества с Европой. Россия сама всеми силами подталкивает Украину в сторону Запада.