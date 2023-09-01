Инфодавление со стороны Украины продолжается

Украина продолжает информационное давление и по теме атаки на военный аэродром в Курске. Сегодня в СМИ просочилась информация, что атака была осуществлена с помощью дронов, сделанных из бумаги. Об использовании таких дронов Украиной было много написано в последние дни. Поскольку они невидимы для радаров, но все же могут нести достаточное количество заряда взрывчатого вещества, это очень опасное оружие, которое, правда, можно использовать только на довольно небольших расстояниях.

Благодаря этой информации сформировался хороший контекст для опубликованной вчера новости, что в атаке на Курск также принимали участие и российские добровольцы, воюющие на стороне Украины. Поскольку военный аэродром «Курск» расположен достаточно далеко от Украины, использованные при атаке дроны должны были начать свой путь с российской территории, что означает высокую вероятность проведения совместной спецоперации украинского спецназа и российских добровольцев на российской земле.

Стоит также обратить внимание на доклад, опубликованный доктором Коизуми, аналитиком и преподавателем Токийского университета. Согласно этом докладу, с Курил недавно были вывезены некоторые ЗРК С-300. Кроме того, японский аналитик говорит о поставках на украинский фронт и других видов вооружения, находившегося на Курилах.

Оружие с Курил