В России вступил в силу приказ о критериях пропаганды ЛГБТ

В России с пятницу, 1 сентября, вступил в силу приказ Роскомнадзора (РКН) об утверждении критериев, в соответствии с которыми материалы в интернете признаются пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии и вносятся в Единый реестр запрещенной в РФ информации. Приказ был опубликован 17 апреля на официальном портале правовой информации и будет действовать шесть лет - до 1 сентября 2029 года.

Данный документ содержит как применявшиеся ранее критерии для определения детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков, так и ряд новых, разработанных в соответствии с принятым в конце прошлого года законом.

Критерии для запрета

Согласно приказу, основанием для включения материалов в реестр РКН является наличие в них информации, «направленной на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе на формирования положительного образа» лиц, состоящих в таких отношениях, или "выражающей положительную оценку или одобрение" этих отношений.

Другим критерием является наличие информации, «направленной на искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений», а также оправдывающей отказ от традиционных «в пользу нетрадиционных».

Запрет информации о возможности смены пола

Запрещается информация, направленная на формирование положительного отношения к смене пола человека, в том числе обосновывающая или оправдывающая допустимость смены пола человека, отказ от своей природной половой принадлежности, а также о преимуществе смены пола.

Критерием для отнесения материала к пропаганде педофилии является наличие информации, направленной на убеждение в допустимости и привлекательности сексуальной связи несовершеннолетними. При этом приказ не должен применяться в отношении художественных произведений, в которых изображаются (описываются) оправданные их жанром и сюжетом отношения между несовершеннолетними, а также несовершеннолетними и взрослыми, не подпадающих под критерии о детской порнографии.

Законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения президент РФ Владимир Путин подписал 5 декабря 2022 года. Нововведения коснулись интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Не допускается продажа товаров, в том числе импортных, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.