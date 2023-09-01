В Таллинне была обновлена разметка пешеходных переходов рядом с учебными заведениями

Большая часть пешеходных переходов рядом с учебными заведениями обновлена к концу августа, исключение составили расположенные в зоне строительных работ зебры, их обновят позже.

По словам вице-мэра Владимира Света, обозначение пешеходных переходов является приоритетным при нанесении и обновлении дорожной разметки. «Рядом со школами и детскими садами было отмечено около 800 переходов, на которых необходимо быть особенно внимательными. Большая часть из них к началу учебного года обновлена. Исключение составляют пешеходные переходы, расположенные в зоне строительных работ Пронкси-Йыэ и трамвайной трассы в Старый порт. Там соответствующие работы будут проведены по окончании строительства», - сказал он.

Таллинн призывает родителей взвесить возможность того, чтобы дети добирались до школы на общественном транспорте, пешком или на велосипеде. Семьям, для которых с точки зрения логистики удобнее привозить ребенка в школу на автомобиле, рекомендуется спланировать дорогу так, чтобы останавливаться чуть в стороне от школы, тем самым сократив риск возникновения опасных дорожных ситуаций и заторов рядом со школами.