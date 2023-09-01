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ВИДЕО ⟩ Судья матча чемпионата мира по баскетболу совершил комичную ошибку

Postimees Sport
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Баскетбольный судья (слева) беседует с тренером одной из команд. Иллюстративное фото.
Баскетбольный судья (слева) беседует с тренером одной из команд. Иллюстративное фото. Фото: Meng Yongmin

В матче чемпионата мира по баскетболу между сборными Ливана и Кот-д'Ивуара судья допустил комичную оплошность, которую в профессиональном баскетболе можно увидеть крайне редко.

Команды Ливана и Кот-д'Ивуара ведут борьбу за 17-32 места. Ливанцы обыграли африканскую команду со счетом 94:84. В ходе матча произошел комичный эпизод. Перед исполнением игроком африканской сборной штрафного броска судья не справился с задачей передать мяч игроку, стоящему на штрафной линии. Пас от судьи в итоге получил игрок команды Ливана. По этой причине судье пришлось повторить процедуру, которая со второй попытки оказалась удачной.

С своем следующем матче сборная Кот-д'Ивуара сыграет со сборной Франции. Ливанскую команду ждет противостояние со сборной Ирана.

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