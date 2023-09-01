ВИДЕО ⟩ Судья матча чемпионата мира по баскетболу совершил комичную ошибку

Команды Ливана и Кот-д'Ивуара ведут борьбу за 17-32 места. Ливанцы обыграли африканскую команду со счетом 94:84. В ходе матча произошел комичный эпизод. Перед исполнением игроком африканской сборной штрафного броска судья не справился с задачей передать мяч игроку, стоящему на штрафной линии. Пас от судьи в итоге получил игрок команды Ливана. По этой причине судье пришлось повторить процедуру, которая со второй попытки оказалась удачной.