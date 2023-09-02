Елена Скульская ⟩ Любите солистов, бойтесь хора!

Кто такие русские?

И я ужаснулась, потому что его слова прозвучали двусмысленно и даже страшно на фоне войны. Как мы определяем национальность? По языку? Нет, человек с самого рождения может оказаться в любой языковой среде и считать этот (иногда совершенно случайный) язык своим родным. По вероисповеданию? Нет, человек сегодня может принять любую веру или быть атеистом. По внешности? Конечно, нет. По убеждениям? По политической позиции? По тому, читает ли он русских классиков и ездит к родственникам в Россию? Он обязан отказаться от своей культуры и своих близких? А если не читает и не ездит? То все равно виноват?