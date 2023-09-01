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Учителя Эстонии недовольны планами правительства заморозить зарплаты

BNS
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Председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри.
Председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Учителя недовольны планами правительства по замораживанию зарплат и готовы прибегнуть к методам давления для поддержки своих требований.

Об этом сообщили в Союзе работников образования Эстонии, отметив, что уже в понедельник представители учителей и Союза городов и волостей Эстонии встретятся с министром образования и науки Кристиной Каллас, чтобы продолжить переговоры об улучшении условий оплаты труда учителей.

Первый раунд переговоров о зарплате состоялся в июне, но конкретных планов действий по повышению зарплаты учителей и поиску дополнительного финансирования для местных властей, чтобы повысить зарплату воспитателям детских садов, не последовало.

«О нехватке учителей постоянно пишут и говорят, и одной из причин этого является отсутствие конкурентоспособной заработной платы, - подчеркнул председатель Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри. - Поэтому нынешние сигналы правительства, касающиеся как сокращений, так и замораживания зарплат, вызывают крайнюю тревогу. Мы понимаем желание министра образования получить дополнительные средства из бюджета, но в случае необходимости мы готовы отстаивать свои права коллективным давлением». Встреча состоится в Тарту в Министерстве образования и науки 4 сентября, начнется в 9 часов утра и продлится около часа.

Союз работников образования Эстонии является крупнейшим профсоюзом и представительной организацией учителей и других работников образования в Эстонии.

Союз участвует в заключении договоров между образовательными учреждениями и местными органами власти, в решении вопросов оплаты труда, условий труда и других проблем. Он представляет интересы учителей на переговорах с правительством Эстонии по вопросам оплаты труда.

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