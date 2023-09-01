«Сожалею, что была такой доверчивой»: спустя несколько месяцев после продажи дачи с продавца потребовали десятки тысяч евро

Минакова рассказала, что показала дом заинтересованной в покупке паре и подробно описала его состояние. Дом старый, построен почти сто лет назад, крыша была не в лучшем состоянии, в некоторых местах проседал пол. «Они осмотрели его и сказали, что дом отличный. Мол, до этого им попадались дома в гораздо худшем состоянии», - сказала она.