«Сожалею, что была такой доверчивой»: спустя несколько месяцев после продажи дачи с продавца потребовали десятки тысяч евро

Людмила Минакова, пятидесятилетняя работница завода из Тарту, в прошлом году продала свой дом в волости Пейпсияэре. Недвижимость площадью 1800 квадратных метров Минакова использовала в качестве дачи, дом был в среднем состоянии, поэтому она решила его продать за 22 000 евро. Теперь, спустя год после сделки, покупатель дома обратился в суд, утверждая, что продавец скрыл от новых владельцев множество дефектов.
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Минакова рассказала, что показала дом заинтересованной в покупке паре и подробно описала его состояние. Дом старый, построен почти сто лет назад, крыша была не в лучшем состоянии, в некоторых местах проседал пол. «Они осмотрели его и сказали, что дом отличный. Мол, до этого им попадались дома в гораздо худшем состоянии», - сказала она.