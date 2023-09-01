В первый класс в Нарве пошли 475 детей

Начало этого учебного года для Нарвы особенное. В городе начали работу две новые государственные гимназии, а четыре муниципальные школы одновременно получили статус основных школ. Нарвский Языковой лицей и дальше продолжит работать с гимназическим звеном.
Особенным начало учебного года делают не только нововведения и реорганизации школьной сети, но и новые вызовы. В наступающем году перед школами и детскими садами стоит задача подготовиться к переходу на эстонский язык обучения, и важным шагом является подготовка индивидуального плана перехода каждого учебного заведения, которые будут готовы к декабрю.
По словам заведующей Отделом культуры управы Нарвы Ларисы Дегель, в этом учебном году особое внимание уделяется учителям и предоставлению им возможностей для саморазвития. «При поддержке Министерства образования и науки сто учителей Нарвы проходят курсы эстонского языка. В Нарвском колледже Тартуского университета также начались занятия группы переобучения педагогов начальной школы, которые уже со следующего учебного года начнут преподавать на эстонском языке», - добавила Лариса Дегель.
Следующий учебный год важен и для модернизации образовательной инфраструктуры города. В начале года в городе появится совершенно новый детский сад. К 1 сентября 2024 года завершатся ремонтные работы в здании Нарвской Кесклиннаской основной школы. Таким образом, осенью 2024 года более трети детей и молодежи Нарвы будут учиться в новой образовательной среде. В следующем году при поддержке государства также начнется проектирование нового комплексного здания для двух школ.
В новом учебном году за школьные парты общеобразовательных заведений Нарвы сядут 3990 учеников (в прошлом году их было 4604). В первый класс пошли 475 детей, из них в муниципальные школы - 380. Все первоклассники получают в подарок бесплатное посещение Нарвского музея, организованное городом и финансируемое Министерством образования и науки. Для детей это станет первым познавательным и веселым собранием одноклассников, где они не только смогут вместе научиться новому, познакомиться друг с другом, но и весело провести время.