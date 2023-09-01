В первый класс в Нарве пошли 475 детей

Особенным начало учебного года делают не только нововведения и реорганизации школьной сети, но и новые вызовы. В наступающем году перед школами и детскими садами стоит задача подготовиться к переходу на эстонский язык обучения, и важным шагом является подготовка индивидуального плана перехода каждого учебного заведения, которые будут готовы к декабрю.

По словам заведующей Отделом культуры управы Нарвы Ларисы Дегель, в этом учебном году особое внимание уделяется учителям и предоставлению им возможностей для саморазвития. «При поддержке Министерства образования и науки сто учителей Нарвы проходят курсы эстонского языка. В Нарвском колледже Тартуского университета также начались занятия группы переобучения педагогов начальной школы, которые уже со следующего учебного года начнут преподавать на эстонском языке», - добавила Лариса Дегель.

Следующий учебный год важен и для модернизации образовательной инфраструктуры города. В начале года в городе появится совершенно новый детский сад. К 1 сентября 2024 года завершатся ремонтные работы в здании Нарвской Кесклиннаской основной школы. Таким образом, осенью 2024 года более трети детей и молодежи Нарвы будут учиться в новой образовательной среде. В следующем году при поддержке государства также начнется проектирование нового комплексного здания для двух школ.